Voici des conseils si votre enfant a développé un tic nerveux.

Texte de Nadine Descheneaux

Quand on développe un tic nerveux, c’est-à-dire un mouvement compulsif qu’on répète sans vraiment s’en rendre compte, c’est souvent parce qu’on cherche à se soulager d’une tension. Ce qu’il faut faire si son enfant en développe un? En trouver la cause. Voici des pistes de solution.

Ne vous inquiétez pas trop. Si votre enfant a développé un tic nerveux, sachez qu’elle ou il n’est pas seul. En effet, environ une ou un enfant sur quatre, à partir de l’âge de 4 ans, serait susceptible de développer un tic ou une manie. Ces mouvements compulsifs semi-contrôlés peuvent prendre différentes formes :

se ronger les ongles;

tortiller une mèche de cheveux;

faire des bruits avec sa bouche;

grimacer;

cligner exagérément des yeux;

tirer un bout de son chandail;

faire un mouvement répété d’une partie du corps.

Il faut d’abord comprendre que c’est un moyen que l’enfant prend pour se faire du bien et surmonter un obstacle ou une émotion forte. Réprimander l’enfant ne l’aide en rien. En fait, elle ou il a surtout besoin d’être compris, écouté et soutenu afin de surpasser le besoin de pallier son surplus de stress dans son tic.

Pour aider votre enfant

Trouvez la cause potentielle de l’apparition du tic.

Parmi les causes possibles, on trouve, entre autres :

différents sentiments et émotions que l’enfant n’arrive pas à gérer : frustration, jalousie, ennui, nervosité, stress, colère, tristesse, etc.

un événement qui la ou le bouleverse : déménagement, rentrée scolaire, problèmes familiaux, séparation, décès, examens, tournoi sportif, etc.

l’anxiété de performance.

Évitez de lui dire d’arrêter.

Plus vous faites des remarques sur son tic, plus son stress augmente, plus l’enfant aura recours à son tic pour se soulager. Tentez plutôt d’ignorer le comportement.

Discutez avec votre enfant et permettez-lui de s’exprimer librement sans que vous interveniez.

Proposez des pistes pour cibler ce qui ne va pas : « Est-ce que ça se pourrait que tu vives du stress? »

Avec votre enfant, trouvez de nouvelles façons d’évacuer son stress : activité sportive ou créative, massage, discussion, activité extérieure.

Rappelez-lui que vous êtes là pour l’aider et l’écouter, au besoin.

Soyez présent ou présente pour lui. Vous pouvez même convenir de moments pour des jasettes quotidiennes pour que l'enfant se débarrasse du surplus de stress ou d’émotions.

