Être beau-parent vient avec son lot de défis. Voici des suggestions qui pourraient vous aider.

Texte de Nadine Descheneaux

Quand on est beau-parent, il arrive que l’enfant de notre conjoint ou conjointe nous balance cette phrase qui peut nous blesser. Cette phrase peut survenir dans un moment de colère, devant une demande du beau-parent ou encore en réaction à une tentative de discipline.

Voici quelques informations afin de bien réagir.

Restez calme.

C’est important. Ne vous emportez pas. N’entrez pas dans le jeu de la confrontation. Précisez que ce que vous demandez fait partie des règles de votre nouvelle famille. « Effectivement, tu as raison : je ne suis pas ta maman. Tu en as une, je le sais. Par contre, ici, on forme une famille et je te demande de… » Insistez sur le fait que les règles restent les mêmes, peu importe l’adulte qui est là, et que votre rôle est de prendre soin de l’harmonie dans la famille et de tous ses membres.

Discutez avec votre conjoint ou conjointe.

Le respect devrait être au cœur de vos interventions. Peut-être que l’enfant a dit cette phrase par difficulté à gérer une émotion entourant la séparation ou la construction de la nouvelle cellule familiale. Parfois, les enfants craignent de perdre leur place auprès du parent ou se sentent en conflit de loyauté envers leur autre parent. Accueillir un autre adulte dans sa vie peut être bouleversant pour l’enfant. C’est pourquoi une discussion en tête à tête pourrait permettre de vérifier ce que l’enfant ressent.

Réexpliquez les règles.

Ensemble, les parents et les enfants, installez-vous pour faire une mise au point sur les règles de votre famille. L’autorité parentale est une responsabilité à partager. Tout le monde doit être prêt à faire des compromis et des ajustements.

Recomposer une famille exige de la souplesse, du temps, de l’écoute et du respect. Ne vous découragez pas, et surtout, ne prenez pas trop personnellement ces petites phrases. Chaque beau-parent doit trouver sa place et son rôle auprès des enfants de son amoureux ou de son amoureuse.

À lire : Réussir sa famille monoparentale et recomposée, Marie Montpetit, éditions La Semaine, 2019.

