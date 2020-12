Tout le monde peut ressentir trop de pression de performance, même les enfants. Aidez-les avec ces conseils.

Texte de Nadine Descheneaux

Les enfants aussi vivent de l’anxiété de performance. La pression de réussir côtoie la peur de l’échec. Vous pouvez les aider en leur faisant découvrir ces trois outils pour déstresser.

Mettre les choses en perspective.

Il est impossible qu’une situation soit toute noire ou toute blanche. Il faut aider votre enfant à mettre les choses en perspective. Apprenez-lui à ne pas broyer du noir avec des pensées comme « Je ne vaux rien si je ne suis pas dans l’équipe de hockey » et de plutôt tendre vers une approche plus réaliste comme « Oui, je serai triste si je ne me qualifie pas, mais ce n’est pas si grave ». Cette technique l’aidera également à mettre des mots sur ses émotions.

Cultiver une attitude positive non axée sur les résultats.

Les mots qu’on utilise ont une incidence sur la motivation, l’anxiété, le stress et nos comportements; même les mots qu’on se dit à soi-même. Et c’est la même chose pour les enfants! Dans le livre Le stress, ça me stresse!!!, écrit par Trevor Romain et Elizabeth Verdick, on suggère aux enfants de changer leur discours intérieur. Par exemple, au lieu de dire « Je suis poche en sciences », on leur suggère de dire « La science n’est pas ma meilleure matière, mais je réussis dans d’autres choses ».

Trouver des pistes pour retrouver son calme.

D’abord, discutez avec votre jeune anxieux ou anxieuse des différentes manifestations du stress (mal de tête ou de ventre, transpiration, sentiment d’être sur le point d’éclater, nervosité, colère, etc.) afin qu’il ou elle puisse détecter les premiers signaux. Ensuite, dressez avec l’enfant une liste de moyens faciles et accessibles (autant à l’école qu’à la maison) pour abaisser son stress : apprendre à respirer, se retirer dans un endroit calme, dessiner, faire de l’exercice, bouger, aller dehors, etc.). Au fond, vous lui créez une boîte à outils pour qu’il ou elle puisse choisir, selon la situation, celui qui lui sera le plus utile. Vous lui apprenez à se responsabiliser et à agir sur son stress. Cela lui servira tout au long de sa vie.

