Les jeux de société ont des bienfaits insoupçonnés! En voici une liste.

Texte de Nadine Descheneaux

Jouer à un jeu de société procure des moments de plaisir, mais c’est aussi une activité qui a de nombreux bienfaits sur les participants et participantes. À travers celle-ci, les enfants apprennent à interagir avec les autres et développent différentes aptitudes.

En bref, les jeux de société aident à :

Développer le sens de l’observation.

Plusieurs jeux de société demandent aux enfants d’être attentifs et de bien observer ce qui se passe pendant la partie.

Aiguiser sa logique et sa mémoire.

Prévoir une stratégie, anticiper celle des autres et planifier ses coups sont des atouts qui serviront aux enfants dans d’autres situations. Les jeunes muscleront aussi leur mémoire en reproduisant certaines stratégies vues précédemment ou pour se rappeler d’indices utiles (on n’a qu’à penser aux classiques jeux de mémoire).

Exercer sa motricité fine.

Manipuler les pions, les dés, les cartes et tous les accessoires permet de raffiner la motricité fine des jeunes enfants tout en s’amusant. C’est génial!

Apprendre à attendre son tour.

Développer la patience, c’est toujours bien. Comme il y a diverses règles à suivre dans les jeux de société, ceux-ci sont une bonne façon de préparer les plus jeunes à ce qui s’en vient à l’école et à vivre en société.

Explorer sa créativité.

Certains jeux exigent que les joueurs et joueuses pensent autrement et fassent appel à leur imagination pour trouver des solutions nouvelles. C’est excellent pour le développement de leur créativité.

Enrichir son vocabulaire et ses connaissances générales.

Plusieurs jeux de société permettent aux plus jeunes de découvrir de nouveaux mots ou d’élargir leur savoir sur une foule de sujets. Intégrez-en dans votre armoire de jeux.

Apprendre à perdre et à gagner.

Les comportements entourant une victoire et une défaite sont nouveaux pour les enfants. Il faut leur apprendre à bien réagir, qu’ils ou elles gagnent ou perdent la partie. Misez toujours sur le plaisir et non sur le résultat seulement.

Renforcer les liens familiaux.

Plus vous passez de temps en famille, meilleurs seront les liens qui vous unissent. Quand vous jouez tous ensemble, vous laissez de côté les soucis de la journée et vivez le moment présent. Tout le monde est gagnant! Souvent, le stress s’évapore et chaque personne est plus détendue qu’à l’habitude.

Découvrir autrement ses enfants.

Vous découvrirez peut-être de nouvelles facettes de la personnalité de vos enfants en jouant tous ensemble.

Créer des rituels qui perdurent.

Les jeux changent et évoluent avec l’âge et les intérêts des enfants. Toutefois, ceux-ci auront probablement envie de poursuivre ce rituel en continuant de jouer avec vous, même à l’adolescence ou à l’âge adulte.

