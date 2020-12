S'endormir en solo peut être un défi pour bien des enfants. Voici des idées pour le surmonter.

Texte de Nadine Descheneaux

L’heure du coucher n’est pas toujours simple. Pour ne pas qu’elle s’éternise et pour que votre enfant apprenne à s’endormir sans vous, on vous propose quelques trucs à essayer.

Bien surveiller les signaux de fatigue.

Comme le sommeil est constitué de plusieurs cycles, il faut porter attention aux signes de fatigue chez votre enfant et en profiter pour le ou la coucher dès qu’ils se manifestent. Si vous dépassez le bon moment, il se peut que votre enfant ait plus de difficulté à s’endormir. Sa fatigue peut le ou la rendre plus irritable ou plus sensible, et compliquer la routine.

Créer une routine.

Plus c’est pareil, plus c’est sécurisant pour l’enfant. Toutes les actions précoucher (bain, brossage de dents, moment de détente, histoire, etc.) doivent être accomplies préférablement dans un certain ordre pour que votre jeune les assimile et en vienne à les faire de soi-même.

Ne pas rester dans la chambre.

Il est plutôt conseillé de ne pas rester trop longtemps auprès de votre enfant après l’histoire, la chanson et les câlins. Mais c’est à chaque parent d’établir ce qu’il souhaite. Si votre enfant pleure ou vous appelle, il peut être difficile pour vous de ne pas vous déplacer. Tentez de le ou la rassurer simplement en lui parlant. Si l'enfant se lève, allez simplement le ou la border rapidement et raccourcissez le temps que vous passez dans sa chambre. N’entrez pas dans une négociation ou une argumentation. Ce sont des tentatives pour prolonger sa soirée.

Lui apprendre à se préparer à s’endormir.

Le sommeil ne vient pas automatiquement dès que vous passez le seuil de sa porte. Apprenez à votre enfant des façons de s’occuper en attendant de s’endormir. Il ou elle peut visualiser des moments ou des endroits appréciés, parler à son toutou ou le flatter, etc. Selon son âge, vous pouvez aussi lui permettre d’avoir une musique calme dans sa chambre, d’écouter une méditation ou de lire un peu. Vérifiez simplement si son temps est réellement utilisé pour favoriser l’endormissement.

