La vie peut parfois être une course. Prenez note de ces trucs pour prendre le temps de vous arrêter en famille.

Texte de Nadine Descheneaux

Privilégier les activités familiales aurait un effet positif sur la santé mentale des enfants. Pour éviter leur détresse psychologique, voici des actions à mettre en place pour avoir plus de temps à passer en famille.

Freiner votre course.

Regardez avec réalisme votre calendrier familial. Est-il trop chargé? Courez-vous tout le temps? Pour favoriser le bien-être, il faut faire des choix en éliminant certaines obligations. Tout n’est pas urgent ou important. Pensez-y! Donner du temps à vos enfants pour mieux les écouter et les accompagner dans leur développement.

Bonne idée : ayez au moins UNE soirée libre où personne n’a de cours, de pratique sportive ou autre.

Cibler un temps d’arrêt.

Chaque jour, planifiez au moins un court temps d’arrêt pour simplement « reconnecter » avec vos enfants. Ne visez pas une heure, mais d’abord une dizaine de minutes en tête-à-tête.

Bonne idée : au matin, avant même de sortir du lit, trouvez votre moment « cœur à cœur » avec vos enfants.

Aller au lit sans soucis.

Selon la présidente de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Guylaine Ouimette, il faut vous assurer que vos enfants se couchent le cœur léger, sans boule dans la gorge. Cet engagement permet aux tout-petits de se confier et de se sentir écoutés.

Bonne idée : intégrez cette routine avec le bisou de bonne nuit ou la lecture de l’histoire. Vous remarquerez ensuite un effet positif sur la qualité de leur sommeil.

Diminuer le temps d’écran.

Soyez de bons modèles et diminuez votre temps passé sur vos écrans en présence de vos enfants, qui auront ainsi plus tendance à les délaisser aussi. Aussi, vous aurez plus de temps à passer ensemble.

Bonne idée : sortez les jeux de société!

