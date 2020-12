La mi-novembre rappelle que la fête préférée des enfants est à nos portes. Voici des suggestions pour ravir les enfants comme les parents.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Le défilé du père Noël, destination centre-ville



Quand : Le samedi 23 novembre à partir de 11 h

Où : Boulevard René-Lévesque Ouest, entre les rues Guy et Saint-Urbain

Pour qui : Tout le monde

Explications : Depuis 69 ans, le gros bonhomme à la barbe blanche et au costume rouge ne manque jamais de venir rencontrer les enfants de Montréal et des environs. Comme toujours, il sera accompagné de la Fée des étoiles et de plus d’une quinzaine de chars allégoriques transportant des mascottes, des artistes, des chanteuses et chanteurs ainsi que des personnages bien connus des enfants, comme Ari Cui Cui et Arthur L’aventurier.

À noter : Pour les habitués, notez que l’itinéraire est changé cette année. Le défilé se mettra en branle à 11 h sur la rue Guy et longera le boulevard René-Lévesque Ouest vers l’est. Il est prévu que les premiers chars arrivent sur la rue Saint-Urbain vers midi, alors que les derniers concluront le défilé vers 13 h 30.

+ : Découvrez les multiples activités organisées au centre-ville de Montréal durant le mois de décembre.

Prix : Gratuit

Le père Nicolas Noël Photo : Benoît Bruhmuller

Balado : Les plus grands secrets de Nicolas Noël



Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Pour combler l’attente des enfants pendant l’avent, écoutez en leur compagnie ces 24 épisodes. Les fillettes et les garçonnets satisferont leur curiosité concernant le père Noël, car ce dernier répond joyeusement à des questions posées par des enfants.

Les épisodes s’écoutent indépendamment l’un de l’autre. Voici quelques-uns des sujets abordés :

Comment es-tu devenu le père Noël?

Les lutins sont-ils tes enfants?

As-tu une maman?

Pourquoi Rudolphe a-t-il le nez rouge?

Combien de cadeaux vais-je recevoir de toi?

Tes bottes sont-elles magiques?

Pourquoi faut-il faire dodo le soir de Noël?

Mon avis : j’ai adoré ces courts balados (entre cinq et sept minutes chacun). Les réponses aux questions du genre « comment fais-tu pour passer par les cheminées ou pour voler dans le ciel? » ont satisfait mon esprit scientifique. Nicolas Noël est convaincant dans son rôle. Je l’ai déjà croisé dans un corridor de Radio-Canada et il m’a fait un clin d’œil en m’appelant par mon nom, avec quelques « hohoho »! Wow! J’avais 5 ans à nouveau!

Sa voix et ses choix de mots réussissent à transmettre cette chaleur digne d’un père Noël; il se fait rassurant auprès des enfants. Son discours est toujours joyeux. Grésille, son fidèle lutin coquin, se joint parfois à lui pour ajouter son grain de sel.

Une chanson différente et entraînante accompagne presque chacun des balados.

Nicolas Noël Photo : Gregg Productions

Vidéos : Dis-moi, père Nicolas

Ces vidéos de Nicolas Noël accompagnent bien les balados. Le vieil homme, installé dans une chaise berçante, discute avec un groupe de bambins assis devant lui, tout en incluant les enfants présents devant l’écran. Certains sujets abordés sont graves (la gestion des conflits; la persévérance; l’acceptation des différences; maman est partie au ciel; papa et maman sont séparés…), tandis que d’autres sont plus légers (la mère Noël; la ceinture de Nicolas; l’agenda du père Noël; la collation…).