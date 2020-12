Tout le monde est d'accord : les enfants ont besoin d'une bonne nuit de sommeil pour être en forme le lendemain. Mais au quotidien, il n'est pas si facile de faire en sorte qu'ils soient au lit à l'heure souhaitée.

Texte de Nadine Descheneaux

Voici 3 trucs pour les faire coucher un peu plus tôt.

1. Souper plus tôt

Revoyez la routine d’« après boulot ». Si vous soupez plus tôt, vous pourrez arriver à coucher les enfants plus tôt. Ce conseil n’est pas toujours facile à réaliser. Vous arrivez tard à la maison. Mais il existe des solutions pour vous aider. Une gardienne pourrait récupérer les enfants au service de garde et revenir à la maison avec eux pour les aider dans leurs devoirs? Demandez l’aide des grands-parents. Planifiez les repas à l’avance pour que ce soit rapide quand vous arrivez à la maison. Utilisez la mijoteuse pour accélérer la préparation des repas.

2. Bouger, mais pas trop

Au lieu de regarder la télévision, jouer à des jeux vidéos ou regarder sa tablette, votre enfant aurait tout avantage à bouger après le souper. Privilégiez une activité modérée, car il n’est pas souhaitable de le surexciter. L’idée est de dépenser assez d’énergie pour ensuite mieux s’endormir une fois au lit. Une idée facile, profitable à tous, une grande marche. Les enfants peuvent même y aller en pyjama.

3. Surveiller les signes de fatigue

Si votre enfant démontre des signes de fatigue, il faut en profiter et en profiter pour le coucher. Quand vous n’écoutez pas ces signaux, votre enfant devient plus fatigué et plus « grognon ». Tout l’épuise, l’irrite et il sera plus difficile de trouver le sommeil si vous n’avez pas saisi l’occasion.

Voici d'autres articles sur le même sujet qui pourraient vous intéresser :