Des idées pour quand on ne sait plus où donner de la tête... et des bras! Photo : iStock

Devoir tout planifier et toujours être en train d'anticiper gruge votre énergie. Comment déléguer certaines tâches?

Texte de Nadine Descheneaux

La charge mentale est un mal insidieux qui peut mener tout droit à la dépression ou à l’épuisement professionnel. Pour alléger votre stress au quotidien, on vous suggère partout de déléguer. Mais ce n’est pas une simple tâche. Voici trois trucs pour arriver à déléguer quelques tâches.

Tout ne peut pas être délégué. Choisissez.

Il y a des tâches qui ne peuvent pas être déléguées à une tierce personne parce que cela vous causerait davantage de stress de savoir que quelqu’un les fait à votre place, que ce ne serait pas fait à votre façon, etc. Toutefois, toutes les tâches ne peuvent pas entrer dans cette catégorie. Ciblez celles qui resteront sous votre gouverne et celles que vous acceptez que quelqu'un d'autre prenne en charge.

Tout ne peut pas être fait de n’importe quelle façon. Mais soyez souple. Établissez à qui vous délèguerez les tâches et expliquez clairement vos demandes. Donnez des balises (façons de procéder, produit à utiliser, échéance, etc.), mais soyez souple aussi. Par exemple, si votre aîné plie le linge, acceptez qu’il effectue sa tâche quand bon lui semble… pourvu que celle-ci soit terminée au moment prévu.

Déléguer pour vrai. Ne vous en mêlez plus. Parfois, vous avez tendance à repasser derrière les gens après qu’ils aient fait leur tâche. Arrêtez cette mauvaise habitude. Quand vous acceptez de déléguer une tâche, ne vous en occupez plus. Autrement, vous gardez en tête cette donnée et votre charge mentale n’est pas du tout allégée. D’où l’importance de bien choisir les tâches à déléguer et celles à garder.

