Le rendez-vous des tannants, ce sont des spectacles, des expositions et des ateliers qui partagent tous un même thème : le masque. Qu'ils jouent le rôle d'observateurs ou qu'ils soient appelés à participer, les enfants seront assurément émerveillés de découvrir la culture sous plusieurs volets.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Le rendez-vous des tannants

Quand : Les 22, 23 et 24 novembre

Pour qui : Les familles avec enfants de 4 à 11 ans

Où : Plusieurs lieux dans le Vieux-Terrebonne

Explications : Bâtissez un parcours culturel selon les préférences et les désirs de vos enfants parmi une vingtaine de propositions, en consultant le dépliant en ligne. On y indique la date, la durée et l’âge visé par l’activité avec une courte description pour chacune. On y mentionne aussi si des billets sont requis et le prix de ceux-ci.

Quelques exemples d’activités :

Installation interactive (18 mois et plus) : Le jardin des petites âmes (gratuit)

Danse (3 ans et plus) : À travers mes yeux (10 $)

Musique (3 à 7 ans) : La petite sorcière gentille (10 $)

Théâtre de marionnettes (4 à 8 ans) : Henri Barbeau (5 $)

Théâtre (7 ans et plus) : Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir (10 $)

Spectacle de lumière laser (pour tous) : Boréalis (gratuit)

Marionnette géante et jeu masqué (pour tous) : Histoire de Pi (gratuit)

Magie, jonglerie et équilibre (pour tous) : Yan Solo (gratuit)

Comme les images remplacent souvent les mots, voici une vidéo des deux années précédentes.

Prix : Selon l’activité (gratuit, 5 $ ou 10 $). On doit réserver des places pour certains spectacles. Vous pouvez le faire en téléphonant au 450-492-4777 et ainsi éviter les frais de 3 $ pour l’achat de billets en ligne .