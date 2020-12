La discipline peut parfois donner des maux de tête. Lisez ces conseils pour établir des règles et des limites adaptées à votre réalité.

Texte de Nadine Descheneaux

1. Une limite claire

Une règle doit être précise. Votre enfant doit comprendre aisément ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Privilégiez une phrase affirmative « Range tes jouets et fais ton lit » au lieu « Ne te laisse pas traîner! ».

2. Une limite constante

Une règle doit toujours s’appliquer. Évitez de modifier vos règles selon les circonstances ou votre humeur du jour, sinon votre enfant ne sait plus ce qu’il doit faire. Par exemple, s’il est interdit de sauter sur les divans, cette règle doit toujours tenir.

3. Une limite et sa conséquence

Établissez une conséquence logique si votre enfant enfreint une règle établie. Nommez-la pour qu’il sache ce qui l’attend s’il ne la respecte pas. Ensuite, il vous faut appliquer la conséquence… chaque fois que la limite est outrepassée. Autrement, ce n’est pas constant.

4. Une limite nécessaire

Au lieu d’avoir des dizaines de règles floues et variables, choisissez-en moins et tenez-y! Priorisez celles qui sont les plus importantes pour votre famille. Allez-y avec les valeurs qui vous tiennent à cœur. Une fois une règle bien comprise et appliquée, vous pourrez en travailler une nouvelle.