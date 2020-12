Votre enfant se réveille la nuit, voici des pistes de solution pour faire face avec sérénité à ces réveils.

Texte de Nadine Descheneaux

Les réveils nocturnes sont normaux, mais vous devez aider votre enfant à se rendormir sans vous.

Si votre enfant vous appelle…

— Ne vous levez pas immédiatement. Au lieu d’aller voir votre enfant sur-le-champ, essayez de lui parler sans vous rendre dans sa chambre. Dites doucement que vous êtes là, mais qu’il est temps de se rendormir. Votre enfant a peut-être simplement besoin de réconfort.

— Si vous décidez d’aller dans sa chambre, essayez de ne pas sortir votre enfant du lit. Offrez-lui du réconfort et donnez-lui un câlin ou un bisou, replacez ses couvertures et sortez de la chambre. Votre intervention ne doit pas être longue.

— Toujours, rappelez-lui qu’il est l’heure de dormir.

Si votre enfant sort de sa chambre pour vous rejoindre…

— Ramenez-le doucement dans sa chambre en lui parlant doucement et en lui répétant qu’il est l’heure de dormir.

— Chaque fois qu’il ou elle se lève, redites les mêmes choses et refaites le même scénario de plus en plus brièvement.

— N’entrez pas en mode « négociation » avec votre enfant. Répétez qu’il est temps de dormir.

— Chaque intervention doit être de plus en plus courte. Vous pouvez, à la fin, ne pas parler du tout et simplement raccompagner l’enfant.

Des spécialistes suggèrent de faire un tableau de renforcement pour souligner ses bons coups. Aussi, quand votre enfant a bien dormi ou qu’il est parvenu à se rendormir seul, n’oubliez pas de le féliciter.