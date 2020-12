Cet automne, Radio-Canada lance MAJ, une nouvelle façon de s'informer pour les jeunes déclinée sur plusieurs réseaux populaires : Instagram, YouTube et Facebook, ainsi que sur un site web.

Un texte de Yohane Cassabois

MAJ parle des sujets qui font l’actualité, entre autres les changements climatiques, les élections, l’immigration, les exploits sportifs et les découvertes scientifiques.

À une époque où les fausses nouvelles sont omniprésentes et où les jeunes cherchent des informations fiables, MAJ leur offre une plateforme digne de confiance.

Le concept : Les jeunes font preuve de curiosité et s’intéressent au monde qui les entoure. Radio-Canada voulait leur donner une plateforme interactive et engageante dans laquelle tous et toutes pourraient trouver les clés pour mieux comprendre l’actualité et, ainsi, aiguiser leur sens critique et approfondir leur réflexion personnelle.

MAJ Photo : Radio-Canada

La mission de MAJ, c'est d'allumer la flamme qui donne envie d'être une personne curieuse et informée. C'est une nouvelle façon pour les jeunes de se connecter à l'actualité là où ils et elles se trouvent : sur YouTube et Instagram. Christine Bouchard, cheffe de contenu MAJ

C’est pour qui? Les jeunes de 7 à 13 ans.

La touche MAJ : Des contenus courts qui vont droit au but (Minute MAJ, Déclic-portrait d’une personne inspirante)

Un ton dynamique et un peu irrévérencieux

Une rigueur journalistique

Une présence sur les réseaux qui plaisent aux jeunes

Les clins d’œil de personnalités populaires (le youtubeur Massi Mahiou, l’humoriste Rosalie Vaillancourt, le poète et écrivain Simon Boulerice, l’animateur Kevin Raphaël…)

Des valeurs d’ouverture d’esprit, d’inclusion, d’égalité, de diversité

Christina Koch et Jessica Meir ont été les deux premières femmes à quitter la station spatiale sans être accompagnées par un homme. Photo : Radio-Canada

Albert Lalonde nous parle de ce qui l'a poussé à manque l'école tous les vendredis pour marcher pour le climat. Photo : Radio-Canada

MAJ, c’est l’actualité qui ne se prend pas au sérieux. Sony Carpentier, stratège et créateur de contenus pour MAJ

Une collaboration étroite avec des adolescentes et des adolescents engagés et allumés : L’équipe de MAJ est composée de neuf spécialistes de Radio-Canada, et compte sur la passion et la soif d’information de cinq jeunes venant de tout le Canada : Loukas (Québec), Mathias (Longueuil), Pamela (Burnaby), Louis-Philippe (Ottawa) et Audrey (Gatineau).

Chaque personne, épaulée par une équipe radio-canadienne chevronnée, aborde des sujets qui lui tiennent à cœur.

MAJ est toujours à la recherche de nouvelles collaboratrices et de nouveaux collaborateurs qui souhaitent faire partager leurs passions.

Où trouver les contenus de MAJ :