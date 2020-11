Un nouveau balado d'ICI Première qui plaira aux jeunes aventuriers.

Un texte de Ève Christian

Pour les jeunes de : 3 à 7 ans

Résumé : Arthur L’aventurier invite les tout-petits à faire une balade de 7 à 8 minutes à la découverte d’animaux de l’Australie. Dans chaque épisode, on prend un mode de transport différent pour découvrir un animal australien, son alimentation, ses habitudes, son cri et l’environnement dans lequel il vit.

Les 10 épisodes s’écoutent indépendamment :

Le kangourou (à pied)

Le koala (à vélo)

Le crocodile marin (en bateau)

Le diable de Tasmanie (en montgolfière)

Le dingo (en avion)

Le casoar à casque (en moto)

La baleine noire (en bateau)

Les perroquets arc-en-ciel (en véhicule tout-terrain)

La ninoxe boubouk (en canot)

Le kookaburra (en randonnée pédestre)

Des animaux qu'on rencontre en Australie Photo : Gregg Productions

Mon avis : On associe souvent l’Australie aux kangourous ou aux diables de Tasmanie. Mais connaissez-vous le dingo, le casoar à casque ou le ninoxe? Parents, vous découvrirez cette faune exotique en même temps que votre enfant, avec autant de joie qu’eux.

Ces balados sont participatifs et incitent à la discussion parent-bambin. Arthur pose des questions aux jeunes auditrices et auditeurs et leur laisse quelques secondes pour réfléchir. L’environnement sonore contribue à capter l’attention de l’enfant et, avec les descriptions d’Arthur, à transmettre les beautés des paysages et les odeurs de la nature, comme si on y était.

Bravo à ce technologue forestier musicien qui a pensé, il y a plus de 20 ans déjà, à unir ses deux passions au profit de l’apprentissage des filles et des garçons.

Et que dire de la chanson? Impossible de l’oublier!

Pour poursuivre l’aventure :