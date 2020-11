Quand le temps froid est de retour, vous redoutez que toute votre petite famille soit malade. Les rhumes et les petites infections sont légion, mais pas une fatalité. Voici quelques bons gestes à poser, en famille, pour être moins malade.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Vous laver les mains

Le plus souvent possible, lavez-vous les mains : avant et après les repas, en cuisinant, après avoir touché un objet utilisé par beaucoup de gens (poignée de porte, ordinateur partagé, menu de restaurant, bancs dans les transports en commun, etc.)... La bonne façon de faire? Vous mouiller les mains, mettre du savon, frotter toutes les surfaces de 15 à 30 secondes, rincer et sécher. Si possible, fermez le robinet avec un papier.

2. Ne pas vous toucher le visage

En moyenne, vous vous touchez le visage jusqu’à 3000 fois par jour! De grâce, pour être moins malade, perdez cette habitude. Le nez, la bouche et les yeux sont des portes d’entrée pour les virus.

3. Utiliser les mouchoirs

Éternuer ou tousser dans votre coude ou dans un mouchoir permet de diminuer les risques que les virus se propagent autour de vous. Aussi, apprenez ces techniques à vos enfants afin d’éviter que leurs sécrétions se répandent autour de vous. Consultez la fiche du gouvernement du Québec qui offre des conseils pour vous prémunir contre les virus.