Gérer la crise d'un ou d'une enfant n'est jamais facile. La gérer en public est encore plus ardu. Toutes sortes d'émotions – de part et d'autre – sont au rendez-vous. Voici des pistes pour y parvenir sans perdre votre sang-froid et sans vous sentir coupable.

Un texte de Nadine Descheneaux

D’abord, voici quelques conseils pour prévenir les crises et les débordements en public :

-Avant votre départ, expliquez à votre enfant où vous irez et quelles sont les règles. « Tu ne cours pas dans les magasins et tu restes près de moi. » Nommez la conséquence qu’il ou elle subira si votre demande n’est pas respectée. « Sinon, tu devras me tenir la main tout au long des courses. »

-Évitez de faire des sorties ou d’étirer celles-ci si vous ou votre enfant ressentez de la fatigue, de l’énervement ou si vous êtes de mauvais poil.

-Permettez à votre enfant d’apporter un jouet. De votre côté, apportez-en un autre sans le lui montrer pour faire diversion au moment opportun.

-Sachez détecter les signes précurseurs des crises pour pouvoir y réagir rapidement et intervenir avant que la crise explose.

Si une crise survient, voici trois réactions à avoir :

Restez calme! Il est inutile de laisser vos émotions vous envahir. Parlez à votre enfant en vous mettant à son niveau. Évitez de hausser le ton, car cela ne fait que propulser la crise dans des sphères auditives plus hautes.

Il est inutile de laisser vos émotions vous envahir. Parlez à votre enfant en vous mettant à son niveau. Évitez de hausser le ton, car cela ne fait que propulser la crise dans des sphères auditives plus hautes. Résistez! Répétez votre consigne sans céder à la demande de votre enfant. Rappelez-lui la conséquence associée à son comportement. Il est important de rester cohérent dans vos méthodes éducatives. Si vous cédez à sa demande ou si vous fermez les yeux devant son agissement, vous lui envoyez un message confus. Vos règles doivent toujours être les mêmes.

Répétez votre consigne sans céder à la demande de votre enfant. Rappelez-lui la conséquence associée à son comportement. Il est important de rester cohérent dans vos méthodes éducatives. Si vous cédez à sa demande ou si vous fermez les yeux devant son agissement, vous lui envoyez un message confus. Vos règles doivent toujours être les mêmes. Quittez les lieux! Si votre enfant ne change pas d’attitude, quittez les lieux. Rendez-vous dans un endroit tranquille pour l’aider à se calmer, loin des regards des autres qui peuvent l’encourager à continuer et qui vous gênent peut-être. Rien n’y fait? Partez. Vous interviendrez une fois dans la voiture ou de retour à la maison. Aidez votre enfant à verbaliser les raisons de sa crise. Une fois qu’il ou elle est calme, félicitez votre enfant et soulignez ce que vous attendez de sa part la prochaine fois.

Pour poursuivre la réflexion:

- 3 trucs pour changer les comportements dérangeants

- Parents épuisés: 4 solutions pour se sentir mieux