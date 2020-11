Magda Popeanu, Vice-présidente du Comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Geneviève Darling, illustratrice, lauréate (Autrice absente sur la photo), Angèle Delaunois, éditrice, Editions de l'Isatis Photo : Mathieu Sparks

Cinq bibliothécaires jeunesse constituent le jury qui choisira, parmi une centaine d'ouvrages jeunesse parus dans l'année précédente, cinq titres qui méritent d'être récompensés pour la qualité des textes et des illustrations et pour leur originalité et leur créativité. Ces livres sont préalablement sélectionnés par les bibliothécaires des 45 bibliothèques de Montréal. Ce prix est remis depuis 2005. Voici les finalistes de 2019 dans les catégories des textes et des illustrations qui méritent, selon moi, de grandes félicitations, car leurs histoires sont originales et touchantes.

Titre: Anatole qui ne séchait jamais

Autrice : Stéphanie Boulay

Illustratrice : Agathe Bray-Bourret

Éditions : Fonfon

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Un garçonnet ne cesse de pleurer, jour après jour, au grand désespoir de son père et de sa grande sœur, qui le questionnent afin de savoir pourquoi il pleure ainsi, mais le petit ne le sait pas. La fillette fait tout son possible pour en trouver la raison.

Mon avis : C’est une façon adroite d’aborder le mal-être d’un jeune enfant. Plusieurs préjugés tombent, et l’on est loin des personnages parfaits et idéaux. La petite fille, rondelette, fait l’objet de moqueries à l’école; son père lui fait réaliser que l’important, c’est qu’elle soit bien dans sa peau. Il comprend aussi que son petit garçon est différent, et il l’accepte. L’important, c’est le bonheur de ses enfants, et ça transparaît au fil de l’histoire. C’est un texte qui sort de l’ordinaire avec des illustrations complémentaires. Voilà une belle histoire de solidarité familiale dont les thématiques sont la quête identitaire et l’acceptation des différences.

Titre : Jules et Jim frères d’armes

Auteur : Jacques Goldstyn (textes et illustrations)

Éditions : Bayard Canada

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Jim a toujours été plus rapide que son ami Jules. Il était plus fort, apprenait plus vite et était ponctuel, contrairement à Jules, qui était souvent en retard de deux minutes. Ces meilleurs amis du monde depuis le berceau s’engagent dans l’armée pour la guerre de 14-18; même là, Jim continue de protéger Jules. À l’armistice du 11 novembre, ils espéraient revenir ensemble au pays, mais deux petites minutes ont changé le destin de Jim.

Mon avis : Un livre parfait pour parler de l’Armistice aux enfants. Une forte histoire d’amitié exprimée autant en mots qu’avec les illustrations aux traits noirs qui semblent recouverts d’aquarelle. C’est du vrai Goldstyn, connu des jeunes de plusieurs générations puisqu’il est le bédéiste des Débrouillards depuis 30 ans. La conclusion surprend.

Titre : Bagages mon histoire

Auteurs et autrices : Collectif (textes) et Rogé (illustrations)

Éditions : Éditions De la Bagnole

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : Ce livre est le résultat de rencontres entre l’auteur Simon Boulerice et des jeunes de l’immigration récente dans une école secondaire de Montréal, lors d’ateliers d’écriture. Les 15 poèmes écrits par des jeunes du secondaire ont séduit l’autrice Kim Thúy, qui a présenté Simon Boulerice à l’illustrateur Rogé. Ce dernier a fait un superbe travail d’illustrations en liant aux textes des portraits d’adolescentes et d’adolescents venus d’ailleurs.

Mon avis : Les textes sont à tomber à la renverse de sensibilité, d’émotions et de vécu. Des mots qui pourraient sortir de la bouche d’adultes aux grandes expériences. J’ai été soufflée!

« J’ai gagné le futur, j’ai perdu le passé »

« J’ai jeté mes douze ans, mes vieux souvenirs »

« L’immigration est la peine, mais aussi la chance »

Les visages des jeunes sont magnifiques. Un beau grand livre à garder dans sa bibliothèque.

Titre : Maman veut partir

Auteur : Jonathan Bécotte (texte)

Éditions : Leméac

Pour les jeunes à partir de : 10 ans

Résumé : Un garçon d’une dizaine d’années rend hommage à sa mère qu’il adore à travers des moments du quotidien, tendres et parfois douloureux : le divorce de ses parents, la dépression de sa mère et la grave maladie. Chaque chapitre représente un pan de cette vie. Un format roman, mais où l’espace blanc occupe une grande place.

Mon avis : Deuxième roman de l’auteur; le premier, Souffler dans la cassette (Leméac, 2017) lui a valu le prix Cécile-Gagnon, décerné par l’Association des écrivains québécois pour la jeunesse. Ce récit poétique m’a bouleversée, m’a émue aux larmes. La prose est touchante et imagée. L’auteur me confie que son écriture est inspirée de son vécu, des mêmes événements, mais il a modifié les textures et les parfums et remanié la famille. Un récit poétique qui remuera des émotions chez les jeunes et les portera à réfléchir sur leur relation avec leur mère. Il plaira aussi aux ados et aux adultes.

Titre : J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas…

Autrice : Lucile de Pesloüan

Illustratrice : Geneviève Darling

Éditions : De l’Isatis

Pour les jeunes à partir de : 11 ans

Résumé : Des personnages fictifs, mais dont l’histoire a été inspirée par l’expérience personnelle de l’autrice, exposent leur relation avec la maladie mentale dont ils souffrent. Ils vivent à l’intérieur d’eux un mal invisible, qui entraîne des douleurs incommensurables et qui les handicape souvent dans leur quotidien. Livré au « je » et signé par un prénom, chaque texte est accompagné par des illustrations aux coloris bleu-gris. Des ressources sont mentionnées en fin de bouquin.

Mon avis : Les jeunes filles et les jeunes garçons souffrant intérieurement ou se sentant à part des autres trouveront peut-être une piste de solution ou, à coup sûr, se sentiront moins seuls. Quant aux gens qui les côtoient, ils comprendront un peu mieux le tumulte qu’une maladie mentale provoque dans leur tête.

Lucile de Pesloüan et Geneviève Darling savent parler aux adolescentes et adolescents : leur précédent livre, Pourquoi les filles ont mal au ventre?, paru en septembre 2017, a reçu le prix Espiègle 2018, remis par les bibliothécaires du secondaire du Québec. Un livre instructif et important pour comprendre l’être humain.

Et le livre gagnant est :

Lucile de Pesloüan et Geneviève Darling ont reçu l’importante distinction du Prix du livre jeunesse 2019 des Bibliothèques de Montréal pour leur livre J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas. Elles se partagent une bourse de 5000 $.