Pour célébrer cette fête adorée des enfants de tous les âges, voici quelques suggestions de livres ainsi qu'un balado et un jeu.

Un texte de Ève Christian

Titre : Olivia a peur des araignées!

Autrices : Lucille Bisson (textes) et Isabelle Demers (illustrations)

Éditions : Caramello, série Doufie, mon ami gentil!

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Une araignée se pointe sur le bureau d’Olivia qui, surprise, hurle de peur. C’est un bon prétexte pour que l’enseignante démontre l’utilité de cette bestiole à ses jeunes élèves, mais surtout, pour qu’elle ouvre une discussion sur le thème de la peur.

Mon avis : Quand les enfants vivent un gros chagrin ou une situation particulière dans la classe d’Olivia, chacun et chacune peut serrer dans ses bras Doufie, un petit toutou bleu en peluche. Quelle belle idée à adopter dans les classes de maternelle et de première année pour rassurer les enfants! Un plus de cette histoire : la diversité des nationalités des élèves. Des fiches pédagogiques sont aussi offertes.

Titre : Une Halloween trop géniale!

Auteurs : Gabriel Anctil (textes) et Denis Goulet (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Pour la première fois, Léo a la permission de faire toute la tournée d’Halloween avec son grand frère Émile et leur mère. Cette soirée est source d’émotions diverses pour le petit de 4 ans qui ne s’attendait pas à ce que ça se passe ainsi!

Mon avis : La thématique du « petit qui se croit assez grand » est bien abordée. L’adulte sourira à la lecture de cette histoire pendant que l’enfant captera les messages de sécurité et se préparera à sa propre tournée, où il y aura des éléments qui pourraient lui causer une certaine frayeur. À lire AVANT le 31 octobre.

Titre : Un fantôme trop bavard, tome 2

Autrice et auteur : Alexandra Larochelle (textes) et Yohann Morin (illustrations)

Éditions : Éditions de la Bagnole, série Trucs de peur

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Mégane, 9 ans, et Rosalie, 8 ans, sont demi-sœurs et se querellent constamment! Pour les calmer un peu, leur père les envoie passer une semaine chez leur grand-mère muette, où il n’y a ni électricité… ni Internet!

Dans ce deuxième tome, on suit les fillettes dans une nouvelle énigme, proposée par leur grand-père Gus, qui les entraîne cette fois dans la forêt, où elles rencontrent des créatures pas très sympathiques. Le premier tome, Perdues dans le noir, racontait leur première nuit chez leur grand-mère, et la rencontre virtuelle (sur une tablette) du grand-père Gus (décédé!) et de ses missions effrayantes qu’elles doivent réaliser dans le noir!

Mon avis : En raison de son texte captivant écrit en gros caractères et de l’abondance des illustrations, cette série attirera les enfants qui n’aiment pas trop la lecture. Elle leur permettra de se vanter d’avoir lu des romans de près de 300 pages! La série les aidera aussi à comprendre le travail d’équipe : « À deux, c’est mieux, pour franchir les obstacles plus aisément. »

Titre : Jeu La mine hantée

Éditions : Gladius

Pour une ou deux personnes, à partir de 7 ans

Explications : Rien d’effrayant dans ce jeu d’habileté où chaque joueur ou joueuse doit, avec sa baguette magique, déplacer des pierres précieuses (billes de couleur) dans un labyrinthe hanté placé à la verticale. On aussi y jouer en solitaire, mais il y a des variantes selon le nombre de personnes qui participent.

Mon avis : Pour avoir essayé ce jeu, je vous assure qu’il exerce notre patience et la justesse de nos mouvements! Les parties sont courtes.

Titre : Les bonbons maléfiques

Autrice et auteurs : Pascale Richard et Alexandre Courteau (textes), et Baptiste Amsallem (illustrations)

Éditions : Éditions de la Bagnole, série El Kapoutchi

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : El Kapoutchi, le roi des méchants, a tous les vices : menteur, bandit, espion, pirate… Il cumule les méfaits. Mais il est aussi souvent pris à son propre jeu, comme dans ce tome 1. L’Halloween approche, et il a l’idée de fabriquer des bonbons tellement maléfiques que les enfants en perdront leurs dents. Pour ce faire, il est secondé par des sorcières ingénieuses et… rusées!

Balado : El Kapoutchi, sur papier, n’en est qu’à son premier tome, mais en balado, il est déjà populaire. Onze de ses aventures sont accessibles : Les bonbons maléfiques est le sixième balado.

Mon avis : Les filles comme les garçons apprécieront ce méchant sympathique qui se met les pieds dans les plats. L’histoire est amusante, et les illustrations ajoutent à son côté hilarant. Le balado est aussi très imagé par les différentes voix que prend le conteur, Alexandre Courteau. J’ai beaucoup aimé l’environnement sonore, qui surligne les moments importants et permet à la personne qui l’écoute de se faire un cinéma dans sa tête.

Titre : 100 % terrifiant! Guide des choses effrayantes, horrifiantes et qui donnent froid dans le dos la nuit

Auteurs et autrice : Jeff Szpirglas (textes), Ramón Pérez (illustrations) et Josée Latulippe (traduction)

Éditions : Bayard

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Rempli d’éléments effrayants susceptibles de causer des phobies (monstres, fantômes, obscurité, araignées, cauchemars…), ce livre parle aussi des émotions reliées aux peurs et de l’origine des phobies. On y trouve plusieurs volets instructifs et divertissants.

Mon avis : Quand une peur est expliquée, on réussit à l’atténuer. Je crois que ce livre aura ce pouvoir auprès des enfants. Les textes s’adressent à l’enfant tout au long du livre : « Comment va ton cœur? As-tu lancé le livre par terre, à la vue de cette page? Il se peut que tu te sentes menacé… » C’est rigolo et instructif.

Titre : Tu n’as rien à craindre des cimetières

Auteur : François Gravel (textes)

Éditions : La courte échelle

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : Clara et ses parents emménagent à proximité d’un cimetière; rien de neuf, car elle a toujours habité près de ces jardins de pierres tombales. Elle ne les craint pas, rassurée par ses parents, des scientifiques, qui lui ont confirmé que les fantômes et les zombies n’existent que dans les films. Cependant, Clara vient d’avoir 13 ans. C’est à cet âge que ses parents ont eu ce pouvoir de libérer les âmes engluées ici-bas. Il semble bien qu’elle le possède elle aussi…

Mon avis : La collection Noire pour jeunes adeptes de sensations fortes comprend trois niveaux s’adressant aux 7 ans et plus, aux 9 ans et plus et aux 11 ans et plus. L’intrigue est drôlement bien ficelée : de la première à la dernière page, je n’ai pas pu déposer le livre. L’horreur se mélange au suspense sur un fond d’enquête. Captivant!