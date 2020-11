Avant de perdre pied dans un épuisement parental, prenez soin de vous, chers parents. Essayez l'une de ces quatre solutions pour vous sentir mieux.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Écoutez-vous vraiment.

Ne vous poussez pas jusque dans les derniers retranchements de votre patience. Ne videz pas complètement votre réserve d’énergie. N’attendez pas d’être totalement à bout avant de vous arrêter. Planifiez des activités en solo ou en couple qui vous comblent et vous réénergisent afin d’être ensuite plus disponible, plus reposé et mieux en général.

2. Baissez vos attentes.

Faites le ménage dans les attentes, les aspirations et les objectifs que vous entretenez comme parent. Notez ce qui constitue votre « idéal » parental et familial. Ensuite, évaluez le caractère réaliste de ce que vous exigez de vous-même. Si faire le tri est difficile, commencez plutôt par identifier les cinq éléments les plus importants pour vous. Ne vous en mettez pas trop sur les épaules. Apprenez à lâcher du lest.

3.Sortez de la compétition!

La parentalité est souvent perçue comme une compétition. Sans vous en rendre compte, vous avez peut-être tendance à vous comparer aux autres… Et particulièrement aux autres familles que vous voyez sur les réseaux sociaux, là où tout est beau! Arrêtez de viser la perfection et de vous comparer sans arrêt à ce que font les autres. Coupez les réseaux sociaux qui exacerbent votre sentiment de culpabilité de ne pas en faire assez. Demandez-vous si tout cela est vraiment nécessaire ou important pour votre famille.

4. Visez le moment présent au lieu du moment parfait!

Essayez de vivre le plus possible le moment présent au lieu de ressasser ce que vous auriez pu faire et de projeter tout ce que vous ferez plus tard. Ne jamais être dans le moment présent gruge de l’énergie, et vous ne profitez de rien. Savourez les petits instants simples en famille au lieu de toujours en vouloir des plus gros ou des plus impressionnants.

À lire

- Le psy-guide des parents épuisés. Par Suzanne Vallières, Les éditions de l’Homme, 2019.

- Le burn-out parental : l’éviter et s’en sortir. Par Moïra Mikolajczak et Isabelle Roskam, Éditions Odile Jacob, 2017.

