Le Festival interculturel du conte offre un volet familial pour nourrir l'imaginaire des enfants et des adultes.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Le Festival interculturel du conte - volet famille

Où : Différents lieux dans Montréal, dont certaines maisons de la culture et bibliothèques

Quand : Du 18 au 27 octobre 2019

Pour qui : Les filles et garçons de 4 ans et plus (et leurs parents)

Explications : Près d’une vingtaine de représentations sont prévues par les conteuses et conteurs. Voici quelques suggestions :

Un goût de soleil (4 ans et plus) : La conteuse franco-algérienne Aïni Iften propose un récit poétique sur les origines et les peurs, où se côtoient la fourmi, le Soleil et la Terre.

Tortue et les Bêtes-à-Ailes (5 ans et plus) : Joujou Turenne (Montréal-Haïti) présente une création qui évoque l’exclusion, la persévérance, la fragilité et la débrouillardise. Elle invite les enfants à participer à son spectacle en chantant, en dansant et même en y prenant place sur scène.

Les voyages d’Ulysse (8 ans et plus) : la conteuse suisse Catherine Gaillard raconte l’aventure de ce voyageur célèbre dont le retour vers chez lui, pour retrouver fils et épouse, est compliqué par la rencontre de plusieurs créatures qui lui font obstacle.

À noter : Il est important de respecter l’âge suggéré pour que vos jeunes en profitent pleinement.

Prix : Entrée libre. Cependant, il faut se procurer des laissez-passer pour les activités se déroulant dans les maisons de la culture.

+ : Pour souligner la semaine des quêteux, amenez les enfants de 6 ans et plus passer l’après-midi avec des conteuses et conteurs ruraux québécois d’antan. En prime, goûtez à la galette du quêteux. Les dimanches 20 et 27 octobre (de 13 h à 17 h), à la Maison Saint-Gabriel. Tarif familial : 30 $