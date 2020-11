ICI Première propose un nouveau balado pour développer la réflexion des jeunes.

Un texte de Ève Christian

Balado : Les jeunes sages

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : De jeunes Québécoises et Québécois de différentes nationalités, âgés de 7 à 17 ans, invitent une personnalité adulte à réfléchir à voix haute avec eux sur des questions importantes de la vie. Leur discussion dure entre 15 et 30 minutes.

Ces filles et ces garçons font partie de Brila, un organisme de l’Université de Montréal qui a pour but d’inspirer et d’éduquer les jeunes. Brila organise des camps et des ateliers pour favoriser les dialogues philosophiques et les projets créatifs.

La série comprend 10 épisodes. Les trois premiers sont déjà en ligne :

Le pouvoir, avec Jean-Martin Aussant , économiste, musicien et homme politique. Véronica, 10 ans, Mathéo, 13 ans, Sixtine, 15 ans, et Valéria, 15 ans, se demandent s’il est possible d’avoir du pouvoir sans en abuser.

La nature, avec Melissa Mollen Dupuis , militante autochtone et cofondatrice de Idle No More Québec. Les jeunes philosophes Jules, 11 ans, Arabelle, 12 ans, Mathéo, 13 ans, et Madeleine, 13 ans, discutent de notre responsabilité relativement à la nature.

La liberté d’expression, avec Safia Nolin, autrice, compositrice et interprète. Avec l’artiste, Cohen, 12 ans, Valéria, 15 ans, Sixtine, 15 ans, Sébastien, 17 ans, et Helena, 17 ans, réfléchissent tout haut à la question suivante : avons-nous le droit de dire tout ce que nous voulons?

À venir : Les autres personnalités qui vont se prêter au jeu sont les comédiennes Guylaine Tremblay et Karine Vanasse, les auteurs Patrick Senécal et Simon Boulerice, les athlètes Marianne St-Gelais et Georges Laraque, et le communicateur Jasmin Roy.

Un épisode sera mis en ligne chaque mercredi jusqu’au 4 décembre.

Mon avis : Je suis assez impressionnée par ces jeunes qui utilisent un vocabulaire juste pour se présenter auprès de la personnalité et, surtout, pour exprimer leurs points de vue. Il est intéressant de voir à quel point les échanges sont riches entre les enfants et les invités. La question d’origine mène à plusieurs sous-questions. La conversation est dynamique et inspirante.

Nos jeunes ont des choses à dire qui peuvent inspirer plusieurs adultes. Et malgré leurs craintes face à l’avenir, ils proposent des pistes de solution.