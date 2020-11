Vous avez très certainement entendu parler de Greta Thunberg, cette jeune militante suédoise qui, du haut de ses 16 ans, lutte corps et âme contre le réchauffement climatique. Mais saviez-vous que cette préoccupation extrême pour le sort de notre planète porte un nom?

Ce contenu a été écrit par Vanessa Maisonneuve-Rocheleau, de notre partenaire Maman pour la vie.

L’écoanxiété est un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur et qui se caractérise par une sorte de détresse existentielle causée par les changements environnementaux. Les personnes écoanxieuses ressentent donc un grand mal de vivre, une profonde tristesse, mais aussi beaucoup de colère face à leur propre impuissance ou à l’inaction des autres en ce qui a trait au réchauffement climatique. Elles craignent l’avenir et sont extrêmement préoccupées par tout ce qui se dit dans les médias sur le sujet, tellement qu’elles en viennent à remettre plusieurs éléments en question, par exemple leur choix de carrière ou le fait de fonder une famille vu l’état actuel des choses.

Effet sur les jeunes

Sans grande surprise, ce sont les particulièrement les jeunes qui souffrent de ce nouveau mal du siècle; logique, puisque ce sont eux et elles qui auront à composer avec les effets du réchauffement climatique à long terme.

Ajoutez à cela le fait que les informations sur le sujet pullulent de toutes parts et sont parfois présentées avec un certain degré de sensationnalisme, et vous avez la recette parfaite pour l’obtention d’une génération anxieuse et perdue dans cette myriade d’informations qu’elle a du mal à assimiler.

Pistes de solution

Comme pour tout type d’anxiété, il importe d’abord et avant tout de s’éloigner de toute source de négativité afin de se concentrer sur le positif, bref de mettre l’accent sur les solutions plutôt que sur les problèmes.

Bien sûr, il y aura toujours des choses sur lesquelles nous n’aurons aucun contrôle, mais c’est justement la raison pour laquelle rien ne sert d’y consacrer toute son énergie. C’est en se concentrant plutôt sur les nombreuses actions qu’il est possible de poser concrètement afin d’améliorer les choses et de faire sa part pour l’environnement que cette anxiété pourra se transformer en une source de motivation et de passage à l’action.

Bref, si vos jeunes souffrent d’écoanxiété, prenez d’abord le temps de vous éduquer ensemble sur le sujet afin de pouvoir départager le faux du vrai, de leur apprendre à développer un œil critique et de les aider à prendre un peu de recul par rapport à la situation afin de voir aussi ce qui se fait de bon. Encouragez-les ensuite à s’impliquer activement, par exemple en mettant en place un plan d’action pour faire de votre maison un environnement plus vert ou en proposant des projets pour leur école ou pour votre quartier.

Ces jeunes retrouveront ainsi un certain sentiment de contrôle qui fera diminuer leur anxiété, sans parler de la fierté qu’ils et elles ressentiront de pouvoir faire partie de la solution! Après tout, ce n’est pas parce que notre belle planète est malade qu’elle ne peut être soignée; il ne tient qu’à nous de l’aider à se remettre sur pied!