Un bon parent n'est pas un parent parfait. Trop de pression sur votre rôle de parent peut vous causer beaucoup de stress et vous empêcher de profiter de votre vie de famille.

Un texte de Nadine Descheneaux

Dans un article du Devoir de mai 2017 rapportant les résultats d’une enquête québécoise réalisée par l’Observatoire des tout-petits en 2012, on apprend que 23 % des parents affirment que leur rôle est une source de stress dans leur vie. Environ 58 % d’entre eux ont l’impression de courir toute la journée et 20 % admettent qu’ils se mettent de la pression pour être un bon parent.

Voici trois réflexions pour relativiser et passer positivement à l’action.

1. Chercher l’équilibre entre l’idéal et la réalité

Avant d’avoir des enfants, vous avez créé dans votre tête une image idéalisée de vous en tant que parent. Vous avez projeté ce à quoi votre famille pourrait ressembler en essayant peut-être d’offrir à vos enfants ce que vous n’avez pas eu quand vous étiez jeune. Mais maintenant que vous êtes parent, la réalité vous rattrape. Les surprises – bonnes ou mauvaises –, les difficultés du quotidien et les façons d’être de tous et toutes modèlent votre vie. Vous devez également accepter que vos attentes ne soient pas comblées. Et ceci ne fait pas en sorte que vous êtes un « moins bon » parent. Il faut viser l’équilibre, pas la perfection.

Action! Revoyez à tête reposée vos attentes et ce que vous réussissez à faire. Y a-t-il des aspects que vous pouvez améliorer en réajustant quelques attitudes ou pratiques. N’oubliez pas que vous faites déjà du bon boulot. Ce n’est pas rien!

2. Leurs besoins et vos besoins : y voir clair

Le pédiatre Donald W. Winnicott a établi le concept de « good enough mother », être une mère ni parfaite, ni idéale, ni omniprésente. On peut évidemment étirer le concept aux pères. Être un parent « suffisamment bon », comme l’appelle la psychologue Nathalie Parent dans son livre Enfants stressés! Tout ce qu’il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement, c’est aussi comprendre que nous remplissons notre rôle de parent en répondant aux besoins de nos enfants, mais que nous ne pouvons pas tous les combler. Reconnaissez les émotions de vos enfants, sans plier à toutes leurs demandes. « Je comprends que tu sois fâché de ne pas pouvoir faire du vélo ce soir, mais… »

Action! Il ne faut pas non plus oublier de combler vos propres besoins. Accordez-vous des moments en dehors de votre rôle de parent. Vous reviendrez à votre chapeau de père ou de mère avec une énergie renouvelée.

3. Être authentique, c’est gagnant!

Soyez authentique! En essayant d’être un parent parfait, vous transférerez à votre enfant votre pression de performance. Vous ne voulez pas d’un enfant parfait, mais d’un ou une enfant autonome, authentique, sincère et avec une bonne estime de soi. Nathalie Parent le souligne dans son ouvrage. Vous donner le droit d’être un parent imparfait, mais « suffisamment bon » va donner les mêmes droits à vos enfants. Les enfants apprendront qu’il est possible d’essayer, d’échouer, de se reprendre, de vivre toutes sortes d’émotions. Le plus beau résultat? Le stress de toute la famille est réduit.

Action! Montrez l’exemple à votre enfant. Vous avez fait une erreur? Admettez-le. Revenez sur une situation ou sur votre réaction.

À lire si le sujet vous interpelle

Enfants stressés! Tout ce qu’il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement. Par Nathalie Parent, Éditions Michel Lafon, 2019.

Pour poursuivre la réflexion

- Parents épuisés: 4 solutions pour se sentir mieux

- 3 façons de gérer une crise en public

- 3 trucs pour changer les comportements dérangeants