Voici différents lieux montréalais qui se transforment pour l'Halloween, au grand plaisir des familles.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Le Grand Bal des citrouilles

Où : Jardin botanique de Montréal

Quand : Jusqu’au 31 octobre, de 9 h à 21 h

Pour qui : La famille et particulièrement les enfants de 4 à 8 ans.

Explications : Comme une image vaut mille mots, voici la vidéo des activités d’Halloween décrites ci-dessous :

La gentille sorcière Esméralda dans sa nouvelle maison en forme de gigantesque chapeau. Pour s’y rendre, on parcourt la grande serre du Jardin botanique, où sont disposées plus de 800 citrouilles décorées par des élèves et des personnes l’ayant visitée.

Sorcière Esméralda Photo : Mathieu Rivard

La Cour des petits monstres et la dizaine de modules à l’extérieur permettent aux enfants de relever des défis physiques et de s’amuser avec des jeux d’adresse.

Nouveauté en 2019 : Tous les monstres ont disparu, pièce de théâtre adaptée d’un livre d’Élise Gravel. Madame Topinambour, gardienne de monstres, se réveille de sa sieste et réalise qu'ils se sont échappés de sa maison. Les retrouvera-t-elle avant l’arrivée de leurs maîtresses et maîtres? Heures de présentation variables selon les journées. Places limitées, laissez-passer obligatoire offert à la billetterie. (Durée 30 minutes, à l’auditorium Henry-Teusher)

Tous les monstres ont disparu Photo : Mathieu Rivard

+ : Comptoir des courges. Découvrez la cinquantaine d’espèces de cucurbitacées produites au Jardin botanique. En plus d’être délicieuses, certaines sont utiles.

Prix : Jardin botanique

Adulte : 16,00 $

Aîné 65+ : 15,00 $

Étudiant 18+ (carte) : 12,25 $

Enfant 5-17 : 8,00 $

Enfant 0-4 : gratuit

Famille (2 adultes + 2 ou 3 enfants) : 45,00 $

Quoi : Le Festival de la Frayeur – Frissons de jour

Les Citrouilles et Les Monstres Moches Photo : La Ronde

Où : La Ronde

Quand : Les samedis et les dimanches jusqu’au 27 octobre et le lundi 14 octobre de 11 h à 18 h.

Pour qui : Famille avec enfants de 12 ans et moins

Explications : Les activités de ces week-ends du Festival de la frayeur s’adressent à un large public. Les Frissons de jour visent particulièrement les familles avec les manèges du Pays de Ribambelle et ces spectacles :

Les Citrouilles. Sur la scène du Pays de Ribambelle, à 12 h 30, 13 h 45, 15 h 30 et 17 h. Les enfants de moins de 9 ans aimeront la sorcière Catacombe Encombre qui embrouille les cartes de Ribambelle et de ses amies les Citrouilles;

Les Monstres Moches. Sur la scène près de l’Aqua-Twist, à 11 h 45, 14 h, 15 h 15 et 16 h 30. Six personnages déguisés en monstres sympathiques chantent des pots-pourris d’airs connus de tous. En extra : rencontrez-les dans leur décor et immortalisez votre passage.

À noter : Vers 17 h 30, à la fermeture du Pays de Ribambelle, les fantômes, zombies et autres créatures effrayantes déambuleront sur le site de La Ronde pour célébrer la nuit avec un public de 16 ans et plus. Il est fortement déconseillé aux familles de les croiser, car cauchemars assurés!

Prix : 61,99 $ par personne. Il est conseillé d’acheter le Passeport-saison 2020 (55,99 $ chacun à l’achat de deux ou plus) qui est valide pour le Festival de la frayeur 2019 aussi. Des frais supplémentaires sont à prévoir pour la visite des maisons hantées.

Quoi : Fantômes ferroviaires

Exporail Photo : Musée ferroviaire canadien

Où : Exporail, le musée ferroviaire canadien, 110, rue Saint-Pierre, Saint-Constant

Quand : Du 12 au 31 octobre de 10 h à 17 h

Pour qui : Toute la famille

Explications : Les créatures d’Halloween sont partout, dans les trains, dans la gare et même, aux séances de bricolage! Rencontrez fantômes, chauves-souris, araignées et squelettes dans une ambiance sonore à faire frissonner (juste un peu!). Une belle occasion de découvrir la plus grande collection de locomotives du pays.

On invite les enfants à bricoler leur masque d’Halloween dans un wagon spécialement aménagé pour l’activité.

+ : Faites une balade dans un tramway de 1928 sur un chemin de fer miniature; les dimanches après-midi, la balade est aussi offerte dans un train de passagers.

Prix (excluant les taxes) :

Adulte : 20,80 $

Ado 13-17 : 12,50 $

Enfant 3-12 : 10,40 $

Aîné 65+ : 17,70 $

Famille (2 adultes + 2 enfants de 3 à 12 ans) : 54,10 $ (rabais de 25 % pour chaque enfant supplémentaire)

Membres et enfants de 0 à 2 ans : gratuit

Quoi : Festival Halloween Montréal

Pour qui : Toute la famille

Explications : Ce festival qui se déroule dans différents lieux montréalais vise un public varié, comme on peut le constater sur cette vidéo de la première édition, en 2018.

Voici les activités qui ciblent davantage les enfants et leurs parents.

SOS Labyrinthe - invasion : Des personnages étranges et non humains semblent avoir envahi le labyrinthe. Avec les experts du paranormal et l’armée, entrez en contact avec ces envahisseurs.

Quand : Les week-ends jusqu’au 27 octobre et le lundi 14 octobre, de 11 h à 17 h 30.

Prix : Billets à prix variés et forfaits familiaux

******

La Grande place des fantômes au Complexe Desjardins. Spectacles de magie, de danse et d’humour, maquillage gratuit pour les enfants, concours de costume, atelier de bricolage, petit train…

Quand : 26 octobre de 10 h à 17 h et 27 octobre de midi à 17 h.

Prix : Gratuit

******

Les drôles de fantômes de Pointe-à-Callière : Visite interactive à travers les vestiges archéologiques du Musée, sur un récit de l’auteur Simon Boulerice, qui transportera les enfants de 4 à 10 ans dans un univers imaginaire et fantastique rempli de surprises.

Quand : 26 et 27 octobre de 11 h 30 à 15 h 30 (durée : 45 minutes)

Prix : Pour une entrée au Musée Pointe-à-Callière :