Pas facile de réagir devant les comportements dérangeants de nos enfants. Voici trois trucs pour une discipline positive qui les incitent à modifier leurs comportements.

Un texte de Nadine Deschenaux

1. Être clair… vraiment clair

Au lieu de dire à votre enfant ce que vous ne voulez pas, précisez le comportement que vous attendez. Privilégiez le message clair. Par exemple, plutôt que de l’avertir « Ne fais pas de bêtises au restaurant », dites « Reste à table jusqu’à la fin du repas ». Pour l’enfant, c’est plus facile à comprendre.

2. Miser sur l’attention positive

Les enfants recherchent de l’attention. Choisissez celle que vous leur donnez. Au lieu de relever les comportements négatifs, essayez de donner davantage d’attention positive. Tentez le plus possible d’ignorer un comportement dérangeant. Changez de sujet, détournez l’attention vers une autre activité, sortez de la pièce, etc. En clair, ne leur donnez pas d’attention. À l’inverse, misez sur les interventions visant à souligner un comportement positif. Faites-leur des compliments, soulignez leurs efforts, faites-leur des câlins, etc.

3. Répéter sans argumenter

Les enfants peuvent tenter d’argumenter, entre autres, pour maintenir votre attention. Résistez en ne faisant que répéter vos consignes. Ne changez pas de ton, ne répondez pas à leurs questions, ne négociez pas ou ne vous justifiez pas. Soyez un perroquet et répétez vos demandes.

Pour poursuivre la réflexion

