Un long week-end à venir... Le ciel est beau et la nature est colorée ou le temps est gris et il pleut? Qu'à cela ne tienne, voici trois suggestions amusantes pour passer de bons moments en famille!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Jardins de lumière

Où : Jardin botanique de Montréal

Quand : Jusqu’au 31 octobre (départ des visites de 17 h 30 à 21 h 30)

Pour qui : Toute la famille (les poussettes sont les bienvenues)

Explications : La magie est toujours aux Jardins de lumière. La visite des trois jardins thématiques dans la pénombre de la fin de journée ou l’obscurité de la nuit procure un dépaysement total à toute la famille.

Au Jardin de Chine, l’émerveillement est à son comble lors de l’observation des personnages, des animaux fantastiques et des embarcations qui trônent sur le lac et qui racontent une histoire de pêche. Des petites activités attendent les enfants dans le pavillon attenant au lac.

L’ambiance dans le Jardin des Premières-Nations, effets sonores et jeux d’ombres sur le peuplier géant sacré, séduira la famille. Le samedi 12 octobre, tout près d’un feu, une conteuse Abénakis partage avec le public ses traditions et ses histoires.

Le Jardin japonais, quant à lui, met l’accent sur l’automne en révélant les coloris et les textures des végétaux. Les enfants aimeront essayer un kotatsu, la table chauffante qui fait partie du quotidien de ce peuple.

Des animateurs spécialisés dans la culture et le pays représenté sont à la disposition du public, petit et grand, dans chacun des pavillons pour expliquer des éléments ou répondre aux questions.

À noter : Afin d’éviter les files d’attente à la billetterie et pour profiter agréablement du parcours illuminé, il est fortement recommandé de réserver les billets pour une heure fixe de visite. Ce billet donne aussi accès à une visite du Jardin botanique au cours de la même journée, à l’heure qui vous conviendra.

Prix : Jardins de lumière (incluant Jardin botanique)

Adulte : 16,00 $

Aîné 65+ : 15,00 $

Étudiant 18+ (carte) : 12,25 $

Enfant 5-17 : 8,00 $

Enfant 0-4 : gratuit

Famille (2 adultes + 2 ou 3 enfants) : 45,00 $

Quoi : Rêver en grand – Disney sur glace

Où : Place Bell à Laval

Quand : Du mercredi 9 au lundi 14 octobre à 11 h, 15 h et 19 h selon les jours

Pour qui : Famille avec enfants à partir de 2 ans

Explications : Vos enfants connaissent sûrement les personnages de Moana, Maui, la sirène Ariel, la Reine des neiges, Coco, Aladdin, Raiponce… Qu’ils soient téméraires, intrépides, gentils, déterminés, ils ont tous leur propre histoire, inspirante auprès des filles et garçons. On les retrouve sur patins, personnifiés par des athlètes aux sauts époustouflants et aux acrobaties vertigineuses, avec des costumes dignes des films d’animation et des décors qui représentent leur monde respectif. Neuf récits de courage qui rappellent que le rêve est souvent le point de départ d’un succès. Spectacle de 1 h 45, incluant un entracte de 15 minutes, qui captivera le regard des plus petits aux plus grands.

À noter : Trois spectacles sont présentés en version anglaise; attention de bien vérifier la langue de présentation lors de l’achat des billets

+ : Stationnement à proximité; accessible via le métro Montmorency.

Prix : À partir de 20 $

Infos : 1 855 634-4472

Quoi : Festival d’automne du Mont-Sutton

Où : Mont-Sutton, 671, rue Maple, Sutton (Québec) J0E 2K0

Quand : Jusqu’au 14 octobre

Pour qui : Toute la famille

Explications : Plusieurs activités sportives et contemplatives sont offertes pour une clientèle familiale de tous âges.

Pour les enfants :

miniparcours d’hébertisme avec obstacles

bricolage d’automne et serpentins

tricot avec les doigts et tricotins

Pour les familles :

balades en télésiège

randonnée guidée à la Marmite aux sorcières (bassins creusés naturellement dans le roc)

cours d’initiation au vélo de montagne

cours d’initiation à l’équilibre sur sangle (marche sur une sangle élastique tendue entre deux ancrages)

À noter : Pour les parents qui accompagnent les enfants : dégustation de vins, randonnée, yoga, exposition de photographies de la nature, chansonniers…

Prix : L’accès au festival et à certaines activités est gratuit. Pour les autres, les prix varient. Par exemple, balade en télésiège (de 10 h à 16 h) avec accès aux sentiers pédestres :

18 ans et plus : 12 $

de 6 à 17 ans : 8 $

de 0 à 5 ans : gratuit

forfait famille (2 adultes et 2 enfants) : 35 $

Infos : sutton@montsutton.com ou 1 866 538-2545