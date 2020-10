Des monstres subtils, des musiques inquiétantes et des effets mystérieux d'ombres et de lumières se conjuguent dans un spectacle de danse contemporaine envoûtant.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Suites ténébreuses de Cas Public



Où : Agora de la danse, édifice Wilder, 1435, rue De Bleury, Montréal (métro Place-des-Arts)



Quand : Spectacles le vendredi 4 octobre à 19 h et le samedi 5 octobre à 16 h; expérience famille le samedi 5 octobre à 11 h



Pour qui : Pour toute la famille, à partir de 5 ans



Explications : La compagnie de danse contemporaine Cas Public crée des spectacles pour le jeune public depuis 2001, mais elle existe depuis 30 ans. Pour célébrer cet anniversaire, la chorégraphe Hélène Blackburn et la scénographe Lucie Bazzo ont monté un spectacle qui évoque les peurs imaginaires. Pour les enfants, les monstres se cachent dans l’obscurité des garde-robes; une fois à la lumière, ils font souvent moins peur et passent dans le monde du merveilleux.

Sous des jeux d’ombres, de lumières, de contrastes et de trompe-l’œil, deux danseuses et trois danseurs évoluent sur la musique électro du groupe montréalais Dear Criminals, aussi présent sur scène. Parmi les pièces musicales, une seule fait partie de son répertoire, les autres étant des œuvres composées pour Suites ténébreuses.

Le spectacle Suites ténébreuses à l'Agora de la danse. Photo : Gracieuseté : Agora de la danse/Alex Paillon





Mon avis : J’ai assisté à une répétition de ce spectacle et je vous assure qu’il rejoindra un large public. Je paraphrase les paroles d’Hélène Blackburn : les peurs ne changent pas tant que ça d’une génération à l’autre; quand l’enfant devient adulte, ses monstres ne sont plus dans les placards, mais souvent enfouis à l’intérieur. Ainsi, chaque personne interprétera les mouvements des artistes différemment, en fonction de son vécu.

Plusieurs éléments contribuent à activer l’imaginaire : les costumes noirs auxquels sont ajoutés quelques accessoires, les relations ombres-lumières qui, jouant avec les proportions, transforment un danseur en géant ou rendent une danseuse minuscule, des esquisses enfantines de l’illustratrice Marjolaine Morin animées sur grand écran, une haute colonne qui trône au centre de la scène, une balle qui roule et qui rappelle le monde de l’enfance…

Les mouvements chorégraphiés par Hélène Blackburn sont saccadés, intenses, rapides. Comme si elles étaient en conversation, les parties du corps des danseurs et danseuses s’entremêlent, se repoussent ou s’attirent dans une allure effrénée. Puis tout à coup, un arrêt; un mouvement tendre apporte de la douceur dans cette vitesse d’exécution, avant que le tout reparte de plus belle.



À noter : Ce spectacle d’une durée de 45 minutes est familial. Voici un extrait.





+ : L’expérience famille de Suites ténébreuses est un forfait incluant le spectacle et un atelier-démonstration dans lequel on explore l’imaginaire des peurs et les interactions entre les corps et la lumière. L’adulte qui accompagne l’enfant ne fait pas qu’observer ce qui se passe, mais participe aussi à la création d’un court duo sous la supervision d’une des danseuses de Cas Public.



Prix : Spectacle : 20 $ (taxes et frais de service inclus)

Expérience famille : 35 $ (forfait 1 enfant + 1 adulte) et 15 $ par personne supplémentaire



Infos : Billetterie, 514 525-1500 ou billetterie@agoradanse.com