L'Orchestre symphonique de Laval (OSL) a eu une bonne idée : le chef et les musiciens accueillent les bébés, accompagnés d'au moins un adulte, à leur répétition générale.

Quoi : Bébé musique

Où : Salle André-Mathieu, Laval

Quand : Le mercredi 2 octobre, de 13 h 30 à 14 h 45

Explications : Le chef de l’Orchestre symphonique de Laval, Alain Trudel, offre aux parents accompagnés de leurs bébés d’assister à la répétition générale d’un concert soulignant les années 1920.

Les familles pourront ainsi écouter des extraits des œuvres qui seront jouées lors de la représentation officielle :

La belle excentrique, d’Érik Satie, aux airs de music-hall,

Hercule et Omphale, de Claude Champagne,

Le piano jazzé jouant Rhapsody in Blue, de Gershwin,

Symphonie nº 7 en do majeur, op. 105, de Sibelius

Le boléro, de Ravel

Philippe Prud’homme, qui a remporté plusieurs prix dans sa jeune carrière, dont deux premiers prix au Concours de musique du Canada, sera le pianiste invité.

+ : Avant et après la générale, un léger goûter et du café seront servis, et il y aura des kiosques d’informations suggérant des activités aux jeunes parents et des jeux pour les petits.

À noter : Les poussettes et coquilles de bébé devront rester dans le foyer (prévoyez un porte-bébé). Plusieurs éléments sont mis à la disposition des parents pour les accommoder (tables à langer, coin allaitement, etc.).

En raison de la foule, il est suggéré d’utiliser le transport en commun (métro Montmorency) ou le covoiturage pour se rendre à l’événement.

Prix : Il est possible, moyennant un léger supplément, d’emmener les enfants plus âgés pour leur faire découvrir la musique classique.

Réservez rapidement vos places en ligne ou au 450 978-3666.

Adultes : 20 $

Enfants de 4 à 17 ans : 10 $

Bébé de 3 ans et moins accompagné d’un adulte : gratuit, mais le bout de chou doit tout de même avoir son billet.

À planifier : Le prochain Bébé musique de l’OSL aura lieu le 29 avril 2020.