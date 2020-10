Les enfants aiment cuisiner. Pour eux, c'est comme bricoler ou faire de la chimie! Voici quelques propositions pour leur faire découvrir la cuisine créole : une animation gratuite et des ateliers payants, où ils s'amuseront tout en élargissant leurs horizons gastronomiques.

Un texte de Ève Christian

Quoi : atelier de cuisine Martinique gourmande

Où : marché Jean-Talon, 7070 avenue Henri-Julien, Montréal

Quand : samedi 21 et dimanche 22 septembre (heures variées; consultez la programmation)

Pour qui : les enfants âgés de 3 à 12 ans

Explications : ces ateliers sont offerts par C’est moi le chef!, en association avec la 12e édition du festival Martinique gourmande afin de faire découvrir aux enfants les saveurs martiniquaises.

C’est moi le chef! est un organisme à but non lucratif dont la mission est de transmettre le goût de cuisiner et de bien manger aux enfants âgés de 3 ans et plus.

Programmation des ateliers au marché Jean-Talon :

Le samedi 21 septembre de 10 h à midi : les filles et les garçons de 6 à 12 ans concocteront un féroce d’avocat à la morue et un dessert aux fruits de cette île magnifique : ananas, fruit de la passion et noix de coco fraîche! Miam! Le tout sous les bons conseils de trois chefs martiniquais : Pascal Sigère, Matthieu Jolly et Fabrice Filin.

Le dimanche 22 septembre de 9 h 30 à 10 h 30 ou de 11 h à midi : les tout-petits chefs de 3 à 5 ans prépareront le féroce d’avocat.

Le dimanche 22 septembre de 13 h à 15 h : le ceviche de lambi et le tasso cabrit, recette terre et mer martiniquaise, seront cuisinés par les 6 à 11 ans sous la supervision du chef Ralph Alerte Desamours.

À noter : les parents doivent accompagner leurs enfants aux ateliers, une activité qui devient un moment de partage, de complicité et… de dégustation!

Prix pour les ateliers du marché Jean-Talon :

Pour les 6 ans et plus : 35 $ pour le premier enfant et 30 $ pour chacun des autres

Pour les 3 à 5 ans : 25 $ par enfant

Gratuit pour le parent accompagnateur

Inscriptions en ligne; places limitées. Voyez les liens dans la programmation.

+ Gratuit au Complexe Desjardins : à l’occasion du festival, visitez le Village créole et découvrez en famille cette cuisine du Sud, prenez des cours de zouk et dégustez des rhums (pour les adultes seulement!).

Le vendredi 20 septembre, entre 16 h et 18 h, cuisinez avec vos p’tits chefs des recettes rapides en 15 minutes. Réservations ici.