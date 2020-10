Entre les allergies alimentaires, les interdictions imposées par les écoles et la volonté des parents d'offrir à leurs enfants de bons repas tout en évitant le gaspillage et le suremballage, la gestion de la boîte à lunch peut devenir un véritable casse-tête. Nous vous suggérons quelques idées de recettes simples et délicieuses, et nous vous donnons quelques trucs pour diminuer les déchets.

Un texte de Yohane Cassabois

-J’ai besoin d’idées de lunch pour mes enfants

Mélia et Alys Coutu ont plus d’un tour dans leur sac pour concocter des recettes avec seulement cinq ingrédients. Elles vous proposent une salade touski et un bol de poké au saumon. La première option permet d’utiliser les restes du frigo, et la deuxième, de cuisiner un repas végétarien.

Marina Orsini et le chef Marc Maulà ont la solution idéale : 1001 idées d’ingrédients qu’on trouve dans la plupart des maisons pour préparer des sandwichs bons, simples et originaux. Vous trouverez dans leurs propositions différentes sortes de bases, de sauces, de légumes, de viandes, de céréales et de légumineuses. À vous d’assembler le tout selon votre envie!

Sandwichs roulés au pain pita Photo : Radio-Canada/Rosalie-Anne Lavoie Bolduc

- Je veux faire attention à l’environnement et préparer des lunchs zéro déchet

La comédienne Eve Landry a adopté un mode de vie simple et axé sur la protection de l’environnement. Dans 5 trucs pour la planète, elle vous donne cinq trucs faciles pour faire comme elle.

À l'émission Des matins en or, Florence-Léa Siry, experte en zéro gaspillage et autrice du blogue Chic frigo sans fric, vous suggère des solutions zéro déchet pour donner à vos enfants des lunchs écolos.