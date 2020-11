L'été, c'est le temps des vacances et des voyages. Si vous visitez les Cantons-de-l'Est, voici de belles suggestions d'activités à y faire.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Les correspondances d’Eastman, volet jeunesse

Où : En plein cœur du village d’Eastman, sous le chapiteau

Quand : Du jeudi 8 août au samedi 10 août, de 10 h à 17 h, et le dimanche 11 août, de 10 h à 15 h

Pour qui : Tous les enfants dès 3 ans

Explications : À la base, Les correspondances d’Eastman est un festival littéraire de quatre jours, où des rencontres et des échanges entre les lecteurs adultes et les auteurs permettent de valoriser la lecture et l’écriture. Depuis six ans, un volet jeunesse s’y est toutefois greffé, permettant aussi aux jeunes de rencontrer leurs écrivains préférés et de se renseigner sur les métiers d’auteur et d’illustrateur. Plusieurs activités (rallye en forêt, heure du conte, théâtre…) sont aussi proposées.

Prix : Gratuit pour les enfants (16 ans et moins) et les parents qui les accompagnent dans l’Espace jeunesse.

Infos : info@lescorrespondances.ca ou 1 450 297-2265

Sonia Sarfati, porte-parole et autrice jeunesse Photo : Les correspondances d'Eastman

Voici quelques titres publiés récemment par les auteurs jeunesse présents au festival, dont celui de la porte-parole, Sonia Sarfati.

Titre : Le jardin de Jaco

Autrice : Marianne Dubuc (textes et illustrations)

Éditions : Casterman



Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Une graine tombée du ciel vient déranger l’équilibre des habitants du jardin, sous terre comme sur terre. Doit-on couper ce qui est devenu une plante avec des racines et des feuilles parce qu’elle détruit terriers et chemins, et crée de l’ombre?

Mon avis : Ce récit montre qu’il ne faut pas se fier aux premières impressions; il y a toujours un côté positif à toute chose. L’autrice a beaucoup de succès auprès des petits; elle sait utiliser les bons mots pour capter leur attention.

Titre : J’aime les sports d’équipe

Auteurs : Gabriel Anctil (textes) et Denis Goulet (illustrations)

Éditions : Dominique et compagnie

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Voici trois livres de la série Léo regroupés en un seul. Léo, qui a presque 5 ans, adore les sports (soccer, baseball, hockey), surtout quand il peut les pratiquer avec son frère, Émile, et leur père.

Mon avis : Ces courtes histoires populaires illustrent bien le quotidien des familles, l’auteur, père de deux garçons, s’étant inspiré du sien. Les illustrations colorées et le texte non linéaire sont très attrayants pour ce groupe d’âge.

Titre : Kipp kangourou

Auteurs : Sonia Sarfati (textes) et Lou-Victor Karnas (illustrations)

Éditions : De la bagnole

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : C’est l’histoire d’un petit kangourou désobéissant... ou sur la raison pour laquelle les kangourous ont commencé à se déplacer en sautant! Comme quoi, désobéir peut parfois rimer avec découvrir.

Mon avis : Ce joli conte est agrémenté d’une touche d’humour et est accompagné des illustrations sympathiques du fils de l’autrice. Sonia Sarfati a reçu plusieurs prix et distinctions, dont celui de Communication jeunesse, sélection 2016-2017.

Titre : C’est Flavie

Auteurs : Biz (textes) et Alice Fréchette Alepin (illustrations)

Éditions : Duchesne et du Rêve

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Ce sont dix histoires racontant le quotidien d’une fillette de 6 ans, entourée de ses parents, de son grand frère et de leur chatte, Rocket.

Mon avis : Les textes sont dans un langage parlé; les parents s’amuseront à raconter les histoires et y reconnaîtront leur quotidien. Biz transmet bien les réflexions d’une enfant de 6 ans. Les illustrations ont été créées par Alice, 8 ans. Une collaboration père-fille qui plaira à tous.

Titre : À qui la frite?

Auteures : Chloé Varin (textes) et France Cormier (illustrations)

Éditions : Fonfon

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Mariette la mouette habite près du fleuve et se nourrit de poisson frais chaque jour, mais elle se sent seule. Son cousin, Gontran le goéland, entouré d’amis, enfile les frites l’une après l’autre dans son environnement urbain, près d’un restaurant-minute. Les deux voudraient changer de vie…

Mon avis : Cette fable met en valeur le fait que le gazon n’est pas plus vert chez le voisin. On y parle d’envie, avec une touche d’humour. Un livre qui fait réfléchir.

Titre : C’est cha qui est chat

Auteur : Philippe Béha (textes et illustrations)

Éditions : Soulières

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Ce sont de courts textes ainsi que des jeux de mots et de sonorités sur le thème du chat (ou du cha). On pourrait dire que c’est une initiation à la poésie.

Mon avis : Béha a illustré près de 200 livres, dont une dizaine pour lesquels il a aussi écrit le texte. Ses illustrations sont reconnaissables à leurs multiples couleurs entourées de lignes noires et ses textes émerveillent les petits. C’est toujours agréable d’ouvrir un livre de Béha.

Titres : La série Le gardien des soirs de bridge (3 tomes) : Sous le divan, Dans la baignoire, Derrière les rideaux

Auteurs : Annie Bacon (textes) et Ghislain Barbe (illustrations)

Éditions : Druide

Pour les jeunes à partir de : 8 ans

Résumé : Ophélie et son petit frère, Émile, font la connaissance d’un hurluberlu scientifique qui est expert en pestiologie. Avec lui, ils découvriront que l’environnement familial est peuplé de spiratins, de plombivares et d’apistophiles, des créatures domestiques insolites.

Mon avis : La série complète de trois tomes décrit un univers mélangeant réalité et imaginaire, le tout bien dosé, avec une notion de méthodologie scientifique. La plume de l’autrice est efficace : impossible de déposer le livre sans l’avoir terminé! Pas étonnant qu’elle ait reçu des nominations pour plusieurs prix littéraires jeunesse.

Titre : La poésie, c’est juste trop beurk!

Auteurs : Pierre Labrie (textes) et Jean Morin (illustrations)

Éditions : Soulières

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : « La poésie, c’est pour les filles et non pour les gars. » C’est ce que croient Lou, Noah, Jérémy et Francis. Toutefois, un concours de poésie lancé à leur école primaire, avec comme prix une journée à La Ronde; c’est bien assez pour les motiver à participer! Et ils y prendront même plaisir!

Mon avis : Ce livre est à offrir aux élèves de 4e et de 5e années pour leur faire comprendre que la poésie est plus que « des textes qui riment et qui servent aux filles à dire aux gars qu’elles les aiment à la Saint-Valentin »! L’auteur sait accrocher l’attention de ce groupe d’âge, car il le connaît bien : il se promène dans les écoles depuis plus de 20 ans et a remporté plusieurs prix jeunesse.