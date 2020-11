Il fait beau et chaud. Les enfants aiment s'amuser à la piscine, à la mer, au lac ou près d'une rivière. Comment conjuguer jeux aquatiques et sécurité?

Un texte de Yohane Cassabois

La Semaine nationale de la prévention de la noyade, qui se tient du 21 au 27 juillet et qui est organisée par la Société de sauvetage du Québec, permet de conscientiser davantage les petits et les grands sur les risques liés à la baignade.

Les noyades au Québec

Alors que le nombre de noyades est en hausse au Québec, et que seulement un tiers des Québécois disent surveiller leurs enfants constamment pendant la baignade, quels sont les réflexes essentiels à avoir?

80 % des morts par noyade ne portaient pas de veste de flottaison. Sylvie Bernier, ex-plongeuse olympique

Au Téléjournal, Sylvie Bernier, marraine du programme Nager pour survivre de la Société de sauvetage du Québec – programme offert à 15 000 enfants dans 250 écoles du Québec –, parle de sa douloureuse expérience personnelle. Elle réitère l’importance d’être vigilant, en tout temps, et de bien s’équiper, notamment en portant un gilet de sauvetage.

Si l'enfant n'est pas à portée de main, c'est qu'il est trop loin. Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, division du Québec

D’après un sondage réalisé par la Société de sauvetage du Québec, plus de la moitié des Québécois passent leurs vacances près d’un plan d’eau cette année.

Voici les règles de sécurité à appliquer :

Désigner clairement un surveillant responsable

Éviter les distractions lorsque vous assurez la surveillance

S’assurer que l’étendue d’eau est inaccessible lorsqu’elle n’est pas utilisée

Porter un dispositif de flottaison

Ne jamais nager sans surveillance

Apprendre à nager

Comment parler de sécurité aquatique avec les enfants?

À Sherbrooke, les camps de jour ont été fermés le 8 juillet pour que les animatrices et les animateurs puissent recevoir une formation en sauvetage optimale.

Au Manitoba, province où le taux de noyade infantile est le plus élevé au Canada, l’organisme communautaire Ready Set Swim fait de la prévention auprès des enfants.

Si les jeunes qui supervisent les activités aquatiques sont de mieux en mieux préparés, il demeure essentiel de parler avec les enfants des règles de sécurité à respecter.

L’émission Mission Plouf leur montre, au moyen de vidéos amusantes et de jeux, comment profiter des activités nautiques et de la baignade en toute sérénité. Abordée de façon ludique, la sécurité aquatique devient plus accessible et plus compréhensible.