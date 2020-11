Tout l'été, le parc propose des activités pour celles et ceux qui ont soif d'aventures, petits ou grands!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Le parc d’aventures familial Voiles en voiles

Où : Place des Vestiges (quai de l’Horloge), Vieux-Port de Montréal

Quand : Tous les jours, jusqu’au 18 août, de 9 h 30 à 23 h (heures différentes par la suite)

Pour qui : Toute la famille. (Parcours adaptés pour les enfants, à partir de 3 ans, qui aiment l’aventure et qui aiment grimper. Aucun poids minimal, mais le poids maximal est de 250 lb.)

Description : Quiconque s’est promené dans le Vieux-Port a remarqué le bateau pirate grandeur nature et ses trois voiles. C’est le point de départ de plusieurs parcours aériens conçus pour les aventurières et aventuriers de toutes tailles et de niveaux d’agilité variés. C’est aussi l’endroit parfait pour partir à l’abordage du bateau royal, juste à côté!

À Voiles en voiles, en plus des 10 parcours aériens, il y a des jeux gonflables (dont un à eau), une tyrolienne, des parois d’escalade, une arène pour des combats à l’arc (tag à l’arc en mousse) et un carrousel pour les jeunes enfants. Cette année, la nouveauté est le cinéma des pirates : installé dans des bancs mobiles, suivez l’action de trois films à l’écran, tout en ayant des lunettes qui amplifient les effets visuels et sensoriels.

Découvrez les détails des activités et des parcours (niveau, âge, durée, hauteur) ou regardez la vidéo.

Combat d’arcs Photo : Jean-Philippe Duchesneau

À noter : Les participantes et participants, bien équipés d’un casque et d’un harnais, n’ont aucune chance de se détacher accidentellement une fois sur le parcours. De plus, des patrouilles sillonnent les parcours afin d’intervenir ou d’accompagner les jeunes intrépides en cas de besoin.

+ : Une idée originale pour une fête d’enfants ou une rencontre amicale. On peut facilement y passer la journée si l’on essaie toutes les activités proposées! Apportez votre lunch ou restaurez-vous auprès des camions de cuisine de rue ou des restaurants du Vieux-Montréal.

Prix : Forfaits familiaux, passeport annuel et prix de différentes catégories existent selon le temps que vous y passez, les activités choisies et l’âge des membres de la famille. Les parents peuvent accéder gratuitement au site et aux bateaux ou se prélasser dans une chaise Adirondacks ou à une table à pique-nique tout en regardant les enfants s’amuser.

Il est toutefois recommandé de réserver.

Infos : 514 473-1458 ou info@voilesenvoiles.com