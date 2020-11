Il y a 50 ans, l'humain atteignait la Lune, le satellite naturel de notre planète. Cet événement est souligné dans plusieurs livres (jeunesse et familiaux) et spectacles.

Un texte de Ève Christian

Titre : C’est quoi… la Lune?

Auteures : Katie Daynes (textes) et Marta Alvarez Miguéns (illustrations)

Éditions : Usborne

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Ce petit livre en carton répond aux premières questions des tout-petits (ex. : C’est quoi la Lune? Pourquoi prend-elle différentes formes? Est-on déjà allé sur la Lune?) et contient, évidemment, une double page sur Neil Armstrong…

Mon avis : Les réponses à ces questions sont cachées sous des cartons que l’enfant soulève avec amusement. Les dernières pages aident à susciter l’intérêt des plus jeunes pour ce sujet : « Que me faut-il pour aller sur la Lune? »

Titre : Classe de Lune

Auteur : John Hare (textes et illustrations)

Éditions : Pastel – L’école des Loisirs

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Des enfants s’installent à bord d’une navette spatiale pour une sortie en groupe sur la Lune. Ils apportent crayons de couleur et tablette de papier pour dessiner la Terre, telle qu’elle apparaît de là-haut. Pendant l’activité, l’un des enfants s’endort et manque le retour à la maison.

Mon avis : Cette classe de Lune me fait penser aux classes neige de ma jeunesse. Les images n’expriment pas d'angoisse, puisque l’enfant s’est lié d’amitié avec les habitants de la Lune et leur apprend à colorer leur environnement gris. Une histoire sans texte, qui plaît aux petits comme aux jeunes lecteurs.

Titre : La conquête spatiale racontée à tous

Auteur : Olivier de Goursac (textes)

Éditions : De La Martinière Jeunesse

Pour les jeunes à partir de : 8 ans

Résumé : L’espace a toujours fasciné les gens. On y a envoyé des satellites, des robots, des animaux et même des humains.

Mon avis : Dans ce livre pour les jeunes rédigé en termes simples et agrémenté de photographies, plusieurs questions seront résolues (les voyages spatiaux des humains, dont ceux vers la Lune, leur quotidien à bord de leurs engins, les dangers, la vie future sur d’autres planètes, etc.).

Titre : La mission Lune ne répond plus!

Auteurs : Bertrand et Neil Puard (textes) et Jack Heath (concept)

Éditions : Albin-Michel

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : Quatre ados sont choisis pour mener une mission vers la Lune… qui ne se déroulera pas sans embûches ni péripéties. Au lecteur de décider quelle en sera l’issue!

Mon avis : Les neuf tomes de cette série racontent chacun une histoire indépendante, mêlant action, suspense et conditions de vie ou de mort. Le lecteur aimera cette mission écrite au « je » dont il choisit lui-même le déroulement. Plusieurs fois pendant la lecture, l’auteur lui demande de choisir la suite parmi des propositions qui mènent à des pages différentes. Le livre peut se lire 30 fois et offrir 30 solutions possibles en moins de 200 pages.

Titre : Destination Lune

Auteurs : Peter Murray (textes), Jean Roby et Christiane Laramée (traduction et adaptation)

Éditions : Broquet

Mon avis : Les différentes missions Apollo sont décrites et les nombreux scientifiques et astronautes prenant part à Apollo 11 sont bien mis en valeur dans ce livre. Le retour et l’héritage de cette mission terminent le livre aux photos éloquentes.

Titre : Objectif Lune

Auteur : Rod Pyle (textes)

Éditions : Multimondes

Mon avis : L’astrophysicien montréalais Robert Lamontagne, sommité et référence sûre dans ce domaine scientifique, préface ce magnifique livre, où l’on trouve plus de 150 photos exceptionnelles, des documents et des textes qui permettent de plonger avec émotions dans l’expédition Apollo 11.

En complément : Des activités au Planétarium Rio Tinto Alcan soulignent les 50 ans de la mission Apollo 11 à plusieurs moments précis où les événements ont fait l’histoire.

Le 16 juillet à 9 h 32 : décollage de la fusée Saturn V

Le 24 juillet à 12 h 51 : retour sur Terre

Ces deux moments seront soulignés gratuitement avec des images d’archives et des animations de l’équipe du Planétarium. Profitez-en pour voir les spectacles présentés, dont Les souris et la Lune , un film d’animation de 15 minutes expliquant principalement les formes de la Lune et ses cratères aux enfants de 3 à 6 ans. Deux souris, Pip et Chip, croient que la pleine lune est une meule de fromage, avec ses petits trous, qui semble être grignotée nuit après nuit.