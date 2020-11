Saviez-vous qu'une eau de piscine ou de spa mal entretenue pouvait être à la source d'éruptions cutanées, de maux d'estomac ou d'infections aux oreilles? Et pas besoin que l'eau soit verte pour en arriver là...

Même la plus limpide des eaux peut être contaminée par une flopée de bactéries et de virus. Voilà pourquoi il est impossible de se fier uniquement à son apparence pour en juger la salubrité. Pour la santé et la sécurité de toute la petite famille, il est important de procéder à une analyse rigoureuse et fréquente de l’eau de la piscine ou du spa. Même les petites barboteuses ne sont pas à l’abri des contaminations.

Les infections les plus communes

Sur la liste des infections transmissibles via un plan d’eau, les plus fréquentes sont : conjonctivites, gastro-entérites, otites, dermatites et même hépatites. En s’immergeant dans l’eau, les baigneurs contribuent également à y introduire des substances, comme de la sueur, des pellicules, des matières fécales et de l’urine… Bref, une foule de micro-organismes pathogènes.

Le secret est dans l’entretien

Inutile de céder à la panique. Un entretien fréquent et rigoureux peut nous épargner bien des maux. À noter, pour les plus anxieux, que les piscines publiques sont généralement soumises à des règles strictes sur le plan de l’hygiène. Il n’y a donc en théorie aucun souci à se faire.

À la maison, vous devez vous assurer de bien entretenir votre piscine ou votre spa. Qu’importe la superficie et la profondeur du bassin, vous devez contrôler le pH de votre eau et la désinfecter à l’aide d’un produit à base de chlore ou de brome, et employer un algicide pour combattre les algues. Pour en apprendre un peu plus sur la manière exacte d’entretenir votre piscine, visitez le site de Santé Canada.

Incidents fécaux et vomitifs

Il peut arriver, pour diverses raisons, qu’une personne soit malade dans votre piscine ou votre spa. Même si ces épisodes sont très contrariants et gênants, ils ne sont pas catastrophiques en soi, ni irréversibles. Immédiatement, sortez tout le monde de l’eau et envoyez chacun à la douche. Fermez la circulation de l’eau et enlevez toute la matière solide. Ajoutez du désinfectant et surveillez le pH de l’eau.

En plus d’un entretien effectué selon les règles de l’art, certaines précautions peuvent être prises pour réduire les risques de contamination et maintenir une eau salubre.

Les poupons et les enfants qui ne sont pas encore propres doivent porter une culotte spécialement conçue pour la baignade.

Avant d’aller à la piscine, on fait un petit tour aux toilettes.

Même à la maison, il est préférable de se doucher pendant 1 minute, avant de faire trempette.

On ne se baigne pas l’estomac plein (pour éviter que les aliments remontent dans l’œsophage et se retrouvent dans la piscine).

On évite d’avaler de l’eau.

Si l’on sait un enfant malade (gastro ou autre), il vaut mieux lui proposer une autre activité.

Les algues

Une eau stagnante ou mal entretenue peut également se transformer en parc d’algues. Même si ces dernières ne sont généralement pas nocives pour la santé, elles restent peu invitantes et peuvent rendre le fond de la piscine ou de spa glissant. En présence d’algues, les risques de chutes et de blessures sont donc en hausse. Il faut donc y voir.

Sources : Gouvernement du Québec — Santé Canada.