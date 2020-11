Qui a dit que le dimanche est un jour monotone? C'est loin d'être le cas si vous allez vous promener en famille aux Jardins Gamelin le matin et au parc Jean-Drapeau l'après-midi. Théâtre, musique, danse, arts... Tout est là pour amuser les jeunes et les moins jeunes et vous faire profiter du plein air.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Petits bonheurs aux Jardins Gamelin

Où : Jardins Gamelin, station de métro Berri-UQAM

Quand : De 10 h à midi, les dimanches, jusqu’au 8 septembre

Pour qui : Les 0 à 12 ans

Explication : Contes, théâtre, musique, instruments de musique et de percussion, bricolage... Des ateliers et des spectacles visant à stimuler vos enfants et à développer leur créativité sont présentés sur divers sujets. Chaque dimanche matin est différent et s’adresse à un groupe d’âge particulier.

À noter : En plus, tous les dimanches, Iris, la raconteuse, invite les 0 à 5 ans dans « Ma petite cabane » afin de découvrir des personnages et des univers incroyables en voyageant avec les livres.

+ : Au Patio Culturel, à côté de la Maison de la culture Maisonneuve, tous les samedis à 10 h 30 jusqu’au 18 août, les tout-petits peuvent s’éveiller au monde musical en découvrant des instruments de musique et même en utilisant certains d’entre eux. L’animation est sous la direction de la formation Crescendo et les Solfégiens, bien reconnue pour ses ateliers musicaux dans les services de garde.

Prix: Comme c’est gratuit et que les places sont limitées… arrivez tôt!

Quoi : Petit Piknic

Où : Plaine des jeux du parc Jean-Drapeau, à quelques pas du métro Jean-Drapeau

Quand : Tous les dimanches de 14 h à 19 h, jusqu’au 8 septembre

Pour qui : Les familles avec enfants à partir de 3 ans

Explication : Dans le cadre champêtre et festif de l’événement de musique Piknic Électronik, on retrouve la zone Petit Piknic. Il s’agit d’un espace consacré aux enfants où des équipes d’animation proposent des activités et des ateliers (bricolage, danse, cours de DJ, coloriage…); une aire de lecture comprend des albums jeunesse offerts en libre-service par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Le tout sur un fond musical, évidemment.

+ : Apportez votre pique-nique ou venez cassez la croûte sur le site en choisissant parmi les menus variés des camions de rue.

À noter : Les tout-petits sont aussi les bienvenus, mais les parents préfèrent les munir d’un casque antibruit, car la musique est omniprésente (c’est un événement musical!).

Prix : Pour l’entrée sur le site du Piknic Électronik :

enfant de 12 ans et moins : gratuit

adulte : 18,50 $

forfait famille (deux adultes et enfant(s) de 12 ans ou moins) : 30 $ (tous frais inclus, offert à la porte le jour même)

d’autres forfaits sont aussi proposés

Infos : Inscrivez-vous à leur groupe Facebook pour connaître les informations utiles pour la journée, dont les annulations en cas de mauvais temps.