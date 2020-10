Pendant les 11 jours du 10e Montréal Complètement Cirque, l'art circassien sera présent sous plusieurs formes. Des spectacles payants seront présentés dans différentes salles puis on pourra s'amuser gratuitement sur la rue, avec les enfants, particulièrement à la zone Jeunesse de Radio-Canada.

Un texte de Ève Christian

Quoi : La zone Jeunesse Complètement Cirque de Radio-Canada

Où : Rue Saint-Denis, entre Sherbrooke et Ontario

Quand : Du 4 au 14 juillet entre 17 h 30 et 21 h 30 (sauf le 8 juillet)

Pour qui : Toute la famille (particulièrement les enfants de 3 à 12 ans)

Explications : Les enfants s’amuseront en s’initiant aux arts circassiens (jonglerie, trampoline et trapèze) sous la supervision des animateurs et animatrices de l’École de cirque de Verdun. Nouveauté cette année : vos enfants pourront se faire maquiller. Le tout est gratuit!

Parlant de gratuité, voici d’autres suggestions qui sauront ravir le cœur des jeunes et des moins jeunes :

Minutes complètement cirque est un événement mis en place en 2010 qui attire les foules. Deux fois par soir, à l’angle des rues Saint-Denis et Ontario, part un cortège coloré de 32 acrobates. Déambulant dans le public ou au-dessus, ces artistes s’assemblent, se séparent et virevoltent, démontrant leur savoir-faire. On les regarde passer ou on les suit pour se rendre aux Jardins Gamelin, où est ensuite présenté leur spectacle Candide. Départs du cortège : 18 h 30 et 21 h 30; spectacle Candide : 19 h 15 et 22 h 15.

Côté confiture avec les Sœurs Kif-Kif Photo : Epic Photography/© Marc J Chalifoux Photography 2014

Le festival Montréal Complètement Cirque se déploie aussi dans les quartiers, entre autres avec le spectacle Côté confiture des Sœurs Kif-Kif. Ces jumelles, très « proches » du public, font de chacun de leur spectacle un moment unique. Théâtre, musique, performance circassienne et humour tendre et intelligent constituent un mélange qui plaira à tous. Surveillez la programmation pour ne pas manquer leur venue près de chez vous.

+ : Huit spectacles payants sont présentés en salle; la plupart conviennent pour les 8 ans et plus, mais l’un d’entre eux vise les familles avec enfants à partir de 6 ans :

Le spectacle À deux roues, la vie! est un mélange d’acrobatie, de théâtre et de magie qui suscitera des oh! et des ah! de la part de toute la famille. Ce spectacle à bicyclette de DynamO Théâtre et de Guillaume Doin du Collectif À deux roux a comme thème la transmission et l’héritage. Il sera présenté à la salle Claude-Gauvreau à l’Université du Québec à Montréal du 8 au 11 juillet.

Voici un extrait :



Prix :

Spectacles et animations à l’extérieur : gratuit

Spectacles en salle :

15 ans et moins : à partir de 15 $

De 16 à 25 ans : à partir de 25 $

26 ans et plus : à partir de 29 $

Rabais variés accordés ainsi que des passeports. Billetterie : 514 376-8648

Infos : Sur le site de Montréal Complètement Cirque découvrez la programmation complète selon des options pour tous, en salle, à l’extérieur ou par date.