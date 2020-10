L'évolution de la vie sur Terre est présentée par le biais des plantes au Jardin botanique de Montréal avec l'exposition L'odyssée des plantes. Cette activité familiale à faire en plein air permet d'apprendre en s'amusant.

Un texte de Ève Christian

Quoi : L’odyssée des plantes

Où : Arboretum du Jardin botanique de Montréal

Quand : jusqu’au 2 septembre de 11 h à 18 h avec des guides, puis en visite libre jusqu’au 31 octobre.

Pour qui : toute la famille

Description : Un long chemin rougeâtre serpente dans l’Arboretum, un endroit boisé de 7000 spécimens d’arbres et d’arbustes répartis en 50 collections qui nous fait oublier que nous sommes en pleine ville. Des bornes ainsi que des plaques au sol nous guident à travers les huit étapes décrivant l’évolution des plantes à partir d’un passé qui remonte à 2,4 milliards d’années jusqu’à aujourd’hui, et même dans l’avenir!

Ce voyage dans le temps a été imaginé conjointement par les équipes scientifiques, éducatives et horticultrices du Jardin botanique. Des guides ainsi que des tables d’animation permettent d’approfondir les concepts vus sur le parcours.

L'Odyssée des plantes au Jardin botanique de Montréal Photo : Gracieuseté- Espace pour la vie/Mathieu Rivard

À noter : À chacune des étapes, on trouve des activités ludiques en lien avec la thématique chronologique : arches de brumisation (bienvenues par une journée de canicule), hamacs pour tester l’efficacité de zones ombragées, jeu de ballon-panier expliquant la fécondation des plantes, balançoires à bascule, passerelle en cordages et glissade en bois… Les enfants s’amusent sur le parcours tout en faisant l’acquisition d’informations sur le développement des espèces végétales et les processus qui les ont menées à dominer la Terre…

+ : Plusieurs autres activités sont proposées au Jardin botanique pendant l’été, entre autres l'activité La nature pour toit, qui a été inaugurée l’an dernier, mais qui revient en 2019.

Prix : Tarifs variés et forfaits selon le nombre d’activités choisies et de musées visités (Planétarium et Jardin botanique)