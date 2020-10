Je vous propose deux façons particulières d'assister à du théâtre jeunesse cet été : soit dans un autobus superbement aménagé, ou encore dans un parc, en plein air!

Un texte de Ève Christian

Henri Barbeau, de Tortue Berlue

Pièce Henri Barbeau du Théâtre Tortue Berlue. Photo : Gracieuseté - Tortue Berlue/Amélie Bélanger)



Quoi : Henri Barbeau



Où : Dans l’autobus de Tortue Berlue stationné à proximité des parcs du Grand Montréal



Quand : Plusieurs représentations; consultez l’horaire, auquel peuvent s’ajouter d’autres dates et lieux au cours de la saison estivale



Pour qui : Les 4 à 8 ans



Description : Les parents d’Henri ont des métiers hors de l’ordinaire : une inventrice et un célèbre peintre. Henri, héritier de ces talents artistiques et scientifiques, aimerait que ses parents soient fiers de lui. Mais il s’en demande beaucoup et il jette, dans une poubelle de son invention, ses dessins qu’il trouve ratés. Mais un jour, l’un des barbeaux lui revient à la figure et se met à le suivre partout. Vraiment ennuyé et perturbé, le garçon ne sait comment se débarrasser de ce gribouillis, qu’il appelle un « échec ». En l’apprivoisant, peut-être? Une pièce dont les thèmes, subtilement amenés, sont l’angoisse de performance, l’acceptation des émotions, la persévérance et les habiletés sociales. Tout ça, avec humour.

Théâtre Tortue Berlue Photo : Radio-Canada/Ève Christian





À noter : Ce spectacle, un savant mélange de théâtre de marionnettes, de musique, de projections vidéo et de mécanique scénique, permet aux enfants, installés vraiment très près de la petite scène, de plonger dans un merveilleux univers. (Durée : 45 minutes)

En avant-goût, voici une chanson téléchargeable



+ : J’y ai assisté : c’est vraiment original et les enfants adorent! Entrant par l’arrière de l’ex-autobus jaune, les enfants s’installent sur les bancs, comme dans un autobus scolaire, mais en lieu et place du chauffeur, c’est la petite scène. Les fenêtres sont remplacées par des décors, dans ce cas-ci, des peintures. Avant la représentation, la tortue Berlue accueille les enfants à l’extérieur de l’autobus et les retrouve, une fois la pièce terminée, pour en discuter avec eux.



Prix : Gratuit, car subventionné par les arrondissements. Premières personnes arrivées premières installées dans l’autobus, aucune réservation!



Infos : 514 290-4176

Cache-Cache, du Théâtre La Roulotte

Cache cache Photo : Gracieuseté - Le Théâtre La Roulotte/Julie Beauchemin)



Quoi : Cache-Cache (présenté par Le Théâtre La Roulotte – auteur, Maxime Champagne)



Où : Dans les parcs de Montréal



Quand : Plusieurs représentations du 25 juin au 16 août 2019 à 10 h 30 ou 19 h, selon les parcs. Consultez l’horaire.



Pour qui : Les 6 à 12 ans et toute la famille



Description : Selon les dires de la petite Coco, à Cache-Cache, le lieu secret d’où elle vient, se côtoient la petite et la grande magie. Et elles seront utiles, car Coco deviendra une alliée pour un trio de comédiens qui tentent de transformer en succès leur spectacle qui a des allures catastrophiques. Et il y a ce dangereux Danglas qui la poursuit…



+ : D’une durée de 50 minutes, ce spectacle captive les enfants et les parents ou grands-parents qui les accompagnent. Un théâtre en extérieur est un excellent prétexte pour une sortie familiale à plusieurs volets : apportez votre panier pour pique-niquer et des ballons ou des disques volants pour jouer avant ou après la pièce, selon son heure de présentation. Puis installez-vous sur une couverture ou sur des chaises pour bien profiter de ce moment familial en pleine nature.



Après le spectacle, surveillez les alentours de La Roulotte : les comédiens et comédiennes pourraient bien apparaître afin de rencontrer les enfants.

À noter : Pour la petite histoire… Depuis 67 ans, le Théâtre La Roulotte égaie les étés des familles québécoises. Paul Buissonneau, comédien et metteur en scène, et Claude Robillard, directeur du Service des Parcs, sont à l’origine de cette formule théâtrale. La roulotte voyage d’un parc à l’autre, transportant les décors et les costumes. Arrivée à destination, elle se déploie et se transforme en une petite scène prête à accueillir les comédiens et comédiennes qui présentent du théâtre adapté pour les enfants.



Prix : Gratuit! Notez que l’annulation du spectacle peut se faire jusqu’à la dernière minute avant le début de la représentation, selon les conditions météo.