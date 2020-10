En ce week-end de fête des Pères, vous ne vous ennuierez pas avec ce lot d'activités familiales de tout acabit. Voici nos suggestions pour vous amuser en famille.

Un texte de Ève Christian

Le Village du père Noël - spécial papas Photo : Gracieuseté - Le Village du père Noël

Quoi : Le Village du père Noël - spécial papas

Où : 987, route Morin, Val-David

Quand : les15 et 16 juin de 9 h à 17 h (le Village est ouvert tous les jours jusqu’au 25 août)

Description : Depuis 1953, ce village aux décors rappelant Noël en saison estivale s’est renouvelé au fil des années. Pour plaire aux enfants de 2 à 8 ans, une glissade sur tubes et une simulation de vol dans le traîneau du père Noël ont été ajoutées aux multiples installations déjà présentes. On y trouve également un mur d’escalade, des activités d’hébertisme, des jeux d’eau, des tyroliennes, une maison dans un arbre... Il y a aussi des animaux de la ferme, dont des alpagas, des chèvres et des poneys.

+ : Pour répondre aux besoins variés des familles avec de jeunes enfants, on y trouve des tables à langer, une tente d’allaitement ainsi que des tables à pique-nique et des micro-ondes pour déguster votre lunch… car vos enfants voudront y passer la journée!

Prix :

2 ans et plus et adulte : 23 $

Grands-parents : 21 $ (mais seulement 10 $ du 19 au 23 août)

Laissez-passer annuel : 60 $

Arrière-grands-parents et enfants de 0 à 2 ans : gratuit

Non compris : tour de poney : 5 $

Spécial pour la fin de semaine de la fête des Pères : l’entrée est gratuite pour les papas!

Infos : 1 800 287-6635

Activité père-enfant pour la fête des Pères au Taz. Photo : Gracieuseté - Le Taz

Quoi : Activité père-enfant pour la fête des Pères

Où : Le Taz, (le plus grand planchodrome intérieur au Canada), 8931, rue Papineau, Montréal

Quand : le dimanche 16 juin de 10 h à 21 h

Description : On y célèbre papa en lui offrant la location et l’accès au Taz gratuitement s’il est accompagné de son enfant! Venez rouler de toutes les façons et rappelez-vous votre jeunesse en roulant en BMX, en planche à roulettes, en trottinette et en patins à roues alignées. Plusieurs modules vous permettent de lancer des défis, autant à vous qu’à vos jeunes, qui vont probablement vous surprendre!

+ : Le Taz offre des camps de jour pour les jeunes de 9 à 15 ans du 24 juin au 16 août. Le 16 juin, venez l'essayer avec vos jeunes et constatez leur intérêt! Inscription en ligne.

Prix : À l'achat d'un billet à prix courant pour enfant (17,25 $), papa bénéficie de l'entrée gratuite, incluant l'équipement complet pour l'activité de son choix (valeur de 32,25 $ taxes incluses). Le Taz est ouvert tous les jours. Consultez les tarifs courants et les forfaits.

Infos : 514 284-0051

La voiture de métro MR63 qui a accueilli Jean Drapeau et le cardinal Léger en août 1965. Photo : Gracieuseté - Exporail

Quoi : Exporail

Où : Exporail, le musée ferroviaire canadien, 110, rue Saint-Pierre, Saint-Constant

Quand : Tous les jours de 10 h à 17 h (fermeture à 18 h à partir du 24 juin)

Description : Papa est amateur de trains? Il appréciera les nouveautés du musée, dont la voiture de métro MR63 qui a accueilli Jean Drapeau et le cardinal Léger en août 1965, un an avant l’ouverture du métro de Montréal. Intégrée au service courant du métro, la voiture 81-502 a transporté plusieurs millions de personnes et sillonné les tunnels du métro de Montréal pendant près de 52 ans avant d’être retirée du réseau souterrain le 21 juin 2018.

Avec la visite guidée, toute la famille pourra s’imprégner du mode de vie des voyageurs d’autrefois. Vous pourrez aussi vous promener sur le site extérieur pour y contempler des tramways d’époque, un train de passagers, et faire un tour sur un chemin de fer miniature.

+ : À 15 h et 16 h 30 (à partir du 24 juin), la projection L’Express des Rocheuses (4 $ par personne) retrace l’histoire épique de la construction du premier chemin de fer transcontinental au Canada.

Prix (taxes non comprises) :

Adulte : 20,80 $

Ado 13-17 : 12,50 $

Enfant 4-12 : 10,40 $

Personne âgée 65+ : 17,70 $

Famille (2 adultes + 2 enfants de 3 à 12 ans) : 54,10 $

Membres et enfants de 0 à 2 ans : gratuit

Infos : 450 632-2410