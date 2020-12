C'est la 8e édition du Festival BD de Montréal, dont la mission est de faire connaître à un large public les diverses facettes du neuvième art. Au programme : ateliers, tables rondes, expositions, animations et rencontres avec les artisans du milieu.

Quoi : Festival BD de Montréal

Où : À l’Espace La Fontaine (dans le parc La Fontaine) et au Centre culturel Calixa-Lavallée (tout à côté)

Quand : Le vendredi 24 mai, de 13 h à 19 h; le samedi 25 mai, de 10 h à 18 h; et le dimanche 26 mai, de 10 h à 17 h

Pour qui : Tout le monde

Explications : La programmation du festival offre un vaste choix d’activités réparties en quatre grands thèmes, dont « Passer du temps en famille ». Voici quelques-unes des activités assez originales qu’on y propose :

Ma musique en BD, animée par Jeunesses Musicales du Canada, s’intéresse aux sons et aux bruits d’images des bandes dessinées. Les 6 à 12 ans pourront créer la trame sonore de leur propre BD et en dessiner la partition.

Dimanche matin, prenez part au Brunch manga – celui des enfants ou celui des parents – et initiez-vous à ces dessins particuliers. Des bricolages d’origami sont aussi au menu du brunch des enfants!

Conversation avec Delaf et Dubuc : rencontrez les auteurs de la bande dessinée à succès Les Nombrils.



Atelier de création de flip book : Utilisez la technique du folioscope pour créer votre propre petit dessin animé.



+ : Plusieurs bédéistes seront là toute la fin de semaine pour des séances de dédicaces.

À noter : À l’occasion du mois de la BD, il y a un festival parallèle, le samedi 18 mai, au cours duquel deux activités pour enfants sont proposées à la bibliothèque Le Prévost :

Heure du conte, spéciale BD, en mangeant des minicroissants (3 ans et plus)

BD et bonbons : les 8 ans et plus s’amuseront à répondre à un jeu-questionnaire sur les bandes dessinées préférées des enfants, et qui sait : peut-être pourront-ils gagner des BD et des bonbons?

Prix : la majorité des activités sont gratuites, mais certaines demandent une réservation. Vérifiez la programmation.

En complément : des suggestions de bandes dessinées tirées d’albums ou de romans.

Titre : Les explorateurs de l’espace, série Cosmo le dodo

Auteur : Pat Rac (textes et illustrations)

Maison d’édition : Origo

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Le dodo, oiseau disparu de notre planète depuis la fin du XVIIe siècle, est le héros d’une panoplie de livres pour les jeunes. Avec ses amis, Cosmo se promène dans l’espace en espérant améliorer l'environnement et trouver d’autres amis de son espèce.

Mon avis : Quatrième bande dessinée éditée à partir des histoires à succès auprès des enfants, soit sous forme d’albums, de miniromans ou de romans. Les textes sont bonifiés, les pages, aérées – 6 ou 7 cases par page, tout au plus – et les couleurs, attrayantes.

Titre : Lucie et sa licorne

Auteures : Dana Simpson (textes et illustrations) et Chloé Seyrès (traduction)

Maison d’édition : 404

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Lucie, 9 ans, n’a pas beaucoup d’amies. Elle rencontre une licorne (eh oui!), et pas n’importe laquelle : Rosemarie de Céleste Museau. Cette licorne est magnifique et elle le sait. Elle a des pouvoirs et elle s’en sert! Juste par son nom, vous devinez très bien sa personnalité... Grâce au « filtre de platitude », elle reste discrète aux yeux des autres humains, mais son interaction avec Lucie fera assurément rire les lecteurs!

Mon avis : Plusieurs situations cocasses entre une petite fille – qui n’a pas la langue dans sa poche et qui a le sens de la répartie – et une licorne narcissique à souhait sont présentées dans cette BD de plus de 200 pages. Un petit régal! Le cinquième tome fera son apparition dans les librairies bientôt. À la fin de l’ouvrage : quelques pages de jeux, de bricolages et… d’anecdotes sur les licornes!

Titre : Joyeux lurons, série Bandes à part

Auteure : Annie Groovie (textes et illustrations)

Maison d’édition : Groovie

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Cette nouvelle collection – trois tomes à ce jour et encore d’autres à paraître – met en scène Léon, un cyclope bien connu. Avec sa bande d’amis, il saura encore nous faire rire avec des jeux de mots, des non-dits et des gags souvent absurdes, mais tellement… quotidiens! En prime : des publicités (fausses!) et des pages de jeux.

Mon avis : Ne manquez pas d’aller saluer la bédéiste Annie Groovie si vous passez au Festival de BD de Montréal, samedi et dimanche.

Titre : Parvana, une enfance en Afghanistan

Auteures : D’après le roman de Deborah Ellis (illustrations tirées du film réalisé par Nora Twomey)

Maison d’édition : Scholastic

Pour les jeunes à partir de : 10 ans

Résumé : La vie est difficile à Kaboul pour Parvana, une fillette de 11 ans, et sa famille. Le père est arrêté pour possession de livres interdits (!), et comme il n’est pas permis aux filles de travailler, Parvana, sa grande sœur et sa mère ne peuvent subvenir aux besoins de la famille. La fillette a donc l’idée de couper ses longs cheveux et de se faire passer pour un garçon…

Mon avis : De magnifiques illustrations pour une histoire très émouvante qui se lit d’un coup. Cette BD est tirée du roman primé duquel on a aussi fait un film qui a été finaliste aux Golden Globes, aux Oscarss et aux prix Écrans canadiens. On a le goût d’aller lire toute l’histoire. À la fin, deux pages expliquent un peu la situation dans ce pays au climat assez houleux…

Titre : Juliette à Paris

Auteures : Rose-Line Brasset (textes), Émilie Decrock (illustrations) et Lisette Morival (adaptation)

Maison d’édition : Hurtubise

Pour les jeunes à partir de : 10 ans

Résumé : Juliette, une adolescente, doit suivre sa mère en voyage commandé à Paris. Non seulement elle découvrira une ville magnifique, mais elle vivra aussi une aventure inquiétante dans ses souterrains.

Mon avis : Belle idée d’adapter en BD les romans de cette série pour les préados. De la douzaine de romans parus, deux sont adaptés dans ce format. Jolies illustrations.