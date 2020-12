Ils n'ont jamais eu la gastro. Ils passent des hivers complets sans faire de fièvre. Ils ne font pas d'asthme et n'ont pas d'allergies. Quel est donc le secret des enfants en santé?

Ce contenu a été écrit par Julie Chaumont, de notre partenaire Maman pour la vie.

Bien sûr, la santé physique et psychologique varie d’un individu à l’autre, notamment en raison de certaines prédispositions génétiques. Cependant, certaines pratiques et habitudes de vie sont à privilégier pour élever des enfants en santé. En voici quelques-unes.

Allaiter longtemps, lorsque cela est possible

Attention : on ne dit pas que votre enfant ne sera pas en santé s’il n’est pas allaité! Mais les bienfaits de l’allaitement sont nombreux et bien documentés. L’Organisation mondiale de la santé recommande aux mères d’allaiter exclusivement leur nourrisson jusqu’à 6 mois et de poursuivre l’allaitement au moins jusqu’à l’âge de deux ans.

Accepter les microbes

Dans l’ouvrage Les microbes nos alliés, qui vient tout juste de paraître aux Éditions Trécarré, les auteurs B. Brett Finlay et Marie-Claire Arrieta veulent faire passer le message suivant : les enfants ont besoin de plus de microbes dans leur vie. « En assainissant les environnements de nos enfants, nous empêchons leurs systèmes immunitaires de mûrir comme ils l’ont fait pendant des millions d’années avant nous : avec beaucoup, beaucoup de microbes », peut-on lire. Ainsi, laissez votre enfant se salir et se faire lécher le visage par le chien de la famille. Et, tant qu’à y être, profitez-en pour être moins intense sur le ménage!

Fermer les écrans

La Société canadienne de pédiatrie suggère de limiter le temps passé devant les écrans (télévision, ordinateur, tablettes, etc.). Ainsi, les enfants de moins de 2 ans ne devraient pas passer de temps devant les écrans, alors que ceux âgés entre 2 à 5 ans ne devraient pas y passer plus d’une heure par jour. Les écrans devraient également être éteints lors des repas et des périodes de lecture. Pourquoi? Parce que le temps passé devant des écrans, en plus de faire obstacle aux interactions sociales et aux périodes de jeux actifs, « accroît le risque d’embonpoint ou d’obésité, de manque de sommeil, de manque de maturité scolaire, de manque d’attention et d’agressivité, et diminue l’aptitude des enfants à se calmer seuls ».

Avoir une alimentation saine

Offrir une grande variété d’aliments, faire manger beaucoup de fruits et légumes aux enfants, limiter leur consommation de sucre et de sel, éviter les produits transformés… la liste est longue, mais la santé est si précieuse qu’elle vaut le temps et les efforts déployés pour offrir une alimentation saine aux enfants. Du coup, c’est toute la famille, adultes inclus, qui en profite.

Dormir suffisamment

Le sommeil est un élément indispensable au développement physique et psychologique. En effet, un sommeil de qualité permet notamment de renforcer les apprentissages, d’avoir une plus grande concentration, de faire preuve d’un raisonnement logique, de mieux gérer ses émotions et de renforcer le système immunitaire. On s’assure donc d’offrir aux enfants un nombre suffisant d’heures de sommeil toutes les nuits. On recommande généralement de 10 à 13 heures de sommeil pour les enfants de 5 ans et moins et de 10 à 12 heures pour les enfants de 6 ans et plus.

Intégrer l’activité physique au quotidien

Sauter, danser, courir… Votre enfant devrait faire en moyenne 30 minutes d’activité physique par jour, idéalement à l’extérieur afin de profiter de l’air frais. Parmi les nombreux bienfaits de l’activité physique au quotidien, notons le maintien d’un poids santé, la bonne santé du cœur, la réduction du risque de diabète de type 2 et le renforcement des os et des muscles. Vous êtes le meilleur modèle pour l’encourager. Intégrez l’activité physique à votre mode de vie afin d’inspirer vos enfants à en faire tout autant!