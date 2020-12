Le volet Kids du festival Chromatic revient pour une dixième année. On y propose un laboratoire de création où les enfants et leurs parents sont invités à participer ensemble à divers ateliers ludo-éducatifs. De beaux moments de complicité sont à prévoir!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Chromatic Kids

Où : 1345, avenue Lalonde, Montréal

Quand : Le dimanche 12 mai, de 9 h à 17 h

Pour qui : Les enfants de 4 à 12 ans et leurs parents

Explications : Chromatic est un événement qui soutient l’écosystème artistique et culturel, que ce soit auprès de la jeune génération de créateurs, d’artistes émergents ou de ceux qui sont déjà bien établis. Lors de ce festival qui s’étale du 10 au 17 mai, une journée est réservée aux familles. Les petits et grands ont alors l’occasion de laisser aller leur créativité et leur sensibilité pour réaliser des œuvres en s’initiant à diverses techniques artistiques.

Quelques exemples d’ateliers :

T-shirt artistique : Grâce à la technique d’impression en couleur sur textile, les enfants qui arriveront avec un t-shirt en coton uni pourront le faire sérigraphier par une artiste de l’exposition.

Sculpture sur argile : Les 5 ans et plus et leurs parents travailleront en collaboration pour créer un buste mi-animal mi-homme en argile. À quatre mains, la réalisation sera amusante!

Station yoga : Une initiation au yoga en 30 minutes pour que les 4 à 7 ans découvrent une nouvelle façon de s’exprimer à travers le mouvement.

Les autres ateliers : Anime ta plasticine, Portraits croisés, Découvre et imagine, Cabanes collaboratives.

+ : Des ateliers de DJ et de VJ en herbe initieront les adeptes de techno de 8 ans et plus aux techniques du mappage (mapping), de l’échantillonnage (sampling) et du mixage pour réaliser des œuvres uniques.

Prix : Quoique ce soit presque gratuit (1$), on demande une contribution volontaire.

Réservation : Il est préférable de faire des réservations pour la plupart des activités afin que l’équipe du festival puisse prévoir assez d’intervenants et pour limiter les files d’attente. Consultez la programmation et réservez les places de vos enfants!