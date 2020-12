Mission Plouf est une plateforme créée afin de prévenir la noyade chez les enfants de 6 à 10 ans par l'apprentissage ludique des bases de la natation et des règles de sécurité dans l'eau.

Offerte sur la zone Jeunesse de Radio-Canada sous forme de jeux et de vidéos éducatives, l’initiative a été développée en collaboration avec la Société de sauvetage du Québec en lien avec son programme Nager pour survivre, dont l'ex-plongeuse olympique Sylvie Bernier est la marraine d’honneur.

Il y a 17 ans, son neveu Raphaël se noyait sous ses yeux. Il avait 5 ans. Pour la première fois, elle a accepté d'en parler publiquement dans le documentaire Sylvie Bernier : le jour où je n'ai pas pu plonger.

Le volet numérique instructif et interactif Mission Plouf a été développé parallèlement à ce documentaire. Au menu : des jeux, un jeu-questionnaire et des capsules vidéo mettant en scène d’adorables petits personnages (les Plouf!), une bouée instructrice et son sympathique complice. Pour chacun des contenus, les enfants exploreront différents lieux et situations afin d’en apprendre davantage sur les règles de sécurité aquatiques.

Les capsules vidéo sont également disponibles sur YouTube.