Vos enfants sont de véritables éponges. Si vous êtes stressé, ils le ressentent et peuvent même le devenir à leur tour. Voici de bonnes idées pour ne pas leur transmettre votre anxiété.

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Prenez soin de vous

Vous pensez à tout le monde, mais vous vous oubliez. Prenez soin de vous autant que de votre corps, de votre cœur et de votre tête; de votre contenant et votre contenu, quoi! C’est important! Et surtout, n’attendez pas d’être sur le point de craquer pour le faire. Autrement, vous aurez probablement déjà commencé à faire déborder votre stress sur ceux qui vous entourent… vos enfants en premier!

2. Accordez-vous des pauses

Est-ce que vous donnez la chance à votre cerveau de décrocher? Vous arrive-t-il de rêvasser? Si oui, c’est bon signe. Votre cerveau a besoin de cet « oxygène », qui l’aide ensuite à faire des liens, à revoir certains événements et à penser librement.

3. Évacuez vos soucis

Parlez avec des adultes (collègues, amis, partenaire, famille, etc.) qui vous écoutent vraiment. Ne restez pas seuls avec vos problèmes, vos petits et gros ennuis, vos frustrations, etc. Extériorisez-les. Vous pourriez aussi renouer avec un journal intime pour exprimer vos émotions.

4. Faites la distinction dans vos paroles et vos confidences

Vos enfants n’ont pas à penser que votre vie est toujours rose, mais dosez les informations que vous leur donnez à propos de vos soucis. Sans le vouloir, vous leur transmettez peut-être une part de votre stress.

5. Apprenez des techniques de relaxation

Vous êtes les modèles de vos enfants. Apprenez différentes techniques pour vous libérer de votre stress et, ainsi, avoir toujours à portée de main un coffre à outils pouvant vous aider. Il est bien d’avoir plusieurs techniques pour choisir celle qui vous fera du bien selon ce qui survient.

Référence à consulter : Enfants stressés! Tout ce qu’il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement, de Nathalie Parent, Michel Lafon Canada, 2019

