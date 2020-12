Pendant 24 heures, dans toute la province, plusieurs lieux et organismes proposeront des activités à caractère scientifique que vous pourrez découvrir et expérimenter en famille.

Un texte de Ève Christian

Quoi : 24 heures de science, de l’organisme Science pour tous

Où : Partout au Québec

Quand : Le vendredi et samedi 10 et 11 mai, mais il y a aussi un « off-festival » au cours duquel 21 activités sont proposées avant et après ce 24 heures de science.

Clientèle : Toute la famille

Explications : Le thème de 2019 est « La terre de demain ». Venez découvrir le travail de chercheurs et scientifiques et, par le fait même, venez vous amuser! Le choix est fascinant parmi 400 activités en science et techno, dispersées dans plus de 60 villes du Québec. Vous ne saurez plus où donner de la tête!

Le site science24heures.com permettra de faciliter vos recherches, selon :

La journée : vendredi, samedi ou l’off-festival ».

La région : 17 dans tout le Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue à la Côte-Nord en passant par l’Outaouais, la Gaspésie, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Grand Montréal et l’Estrie.

La clientèle : enfants, ados, adultes ou toute la famille.

Le type d’activité : animations, conférences, défis, excursions, expositions, films, jeux, observations, spectacles, visites…

La discipline : plus d’une vingtaine, dont l’alimentation, l’archéologie, l’astronomie, la chimie, l’écologie et l’environnement, l’ingénierie, l’ornithologie, la santé, les sciences de la Terre, les sciences humaines, la technologie...

+ : Vous avez envie d’assister au lancement de cet événement? Rendez vous au Centre de recherche et de développement de Saint-Hyacinthe dès 17 h le jeudi 9 mai. Au programme de cette fête de la science : des kiosques, un spectacle-conférence-animation et la rencontre de scientifiques et de chercheurs!

-------------

Voici quelques exemples d’activités pour la famille :

Tant et tant d’autres activités sont offertes! Fouillez et vous trouverez ce qui conviendra aux goûts et aux intérêts de votre famille.

À noter : Certaines activités nécessitent une réservation; assurez-vous de vérifier si c’est le cas avant de vous y rendre.

Prix : La grande majorité des activités sont gratuites (vérifiez la programmation).