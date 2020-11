Lorsqu'il atteint 8 ou 9 mois, votre bébé auparavant si sociable et distribuant allègrement des sourires à tout le monde réagit désormais fortement si vous n'êtes plus près de lui. Voici comment mieux comprendre cette angoisse de séparation.

Un texte de Nadine Descheneaux

Peur de l’inconnu

La peur des étrangers est une étape normale du développement de l’enfant. Si ce comportement survient autour de 8 mois, cela s’explique par le fait qu’à cet âge, l’enfant comprend qu’il est un être entier et distinct de ses parents. Il reconnaît désormais aussi les gens qui font partie de son entourage. Il y est attaché et se sent en sécurité avec eux. Il sait qui fait partie de son cercle et qui est nouveau.

Bon truc : Ne quittez pas votre enfant « en surprise » (quand il dort, quand il ne regarde pas, etc.). Rassurez-le en paroles. Vous pouvez aussi lui offrir un toutou ou un objet qui le réconfortera au moment des transitions et des séparations.

Peur de l’abandon

Quand vous sortez de son champ de vision, votre enfant croit que vous êtes disparu pour toujours. Il ne comprend pas que vous continuiez d’exister même quand il ne vous voit pas. Il n’a pas encore compris la notion de permanence des objets.

Bon truc : Jouez à « coucou! » en vous cachant derrière une couverture avec lui. Ce jeu simple lui permettra de saisir que vous êtes toujours là même s’il ne vous voit pas.

Peur de la nouveauté

Votre enfant peut aussi être plus craintif quand il se trouve dans un nouvel endroit ou quand vous faites une nouvelle activité avec lui. Même prendre son bain ou être à l’extérieur peut tout à coup l’effrayer. L’intensité de cette peur, à l’instar des deux autres, est variable d’un enfant à l’autre.

Bon truc : Continuez à sortir avec votre enfant, mais laissez-le s’habituer doucement à un nouvel environnement. Ne le forcez pas et ne le poussez pas à se détacher de vous. Allez-y à son rythme.

