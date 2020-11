J'ai toujours été proche des Petits bonheurs depuis ses débuts, car je crois foncièrement que les arts contribuent au développement social et émotionnel des enfants. En plus, on y propose des moments privilégiés à partager entre parents (grands-parents) et leurs 0 à 6 ans!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Festival Petits bonheurs

Où : Dans quatre arrondissements de Montréal, deux régions (Abitibi-Témiscamingue et nord de Lanaudière) et sept villes du Québec (Blainville, Brossard, Laval, Longueuil, Repentigny – L’Assomption, Sherbrooke, Trois-Rivières) ainsi qu’à Sudbury en Ontario.

Quand : Du 3 au 12 mai (à Montréal); mais selon les régions/villes, les activités se poursuivront jusqu’au 31 mai.

Pour qui : Des bébés naissant aux enfants de 6 ans, accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents.

Description : Ce festival offre à petits coûts des activités artistiques et culturelles afin que les familles de tous les milieux socioéconomiques puissent en profiter.

Tous de qualité professionnelle, les 30 ateliers, 22 spectacles, 7 courts-métrages et 3 expositions sont menés de main de maître afin d’éveiller la curiosité des enfants et de les plonger dans un monde de découvertes dans plusieurs disciplines : théâtre, danse, musique, cirque, marionnettes, contes, lecture, arts visuels… Le festival fait voyager les familles dans l’univers de compagnies artistiques québécoises, mais aussi d’artistes originaires du Costa Rica, du Danemark et de la France.

À noter : Les activités sont conçues pour cette jeune clientèle : petites salles, durées brèves et tranches d’âge précises (0 à 18 mois, 18 à 36 mois, 4 à 6 ans, etc.) que le festival demande de respecter lors de l’achat des billets. Notez bien que quelques spectacles et ateliers s’adressent aux nouveau-nés et aux poupons qui ne marchent pas encore. J’ai assisté à ces moments magiques : les artistes ont l’art de savoir capter l’attention de ce très jeune public! Impressionnant!

Exemples de spectacles :

Babula Laina s’adresse aux bébés avant l’âge de la marche. Pendant ce spectacle de 30 minutes, deux musiciens donnent vie à des bâtons, des étoffes, des rubans et plusieurs textiles, au rythme des sons de leurs instruments qui se mêlent aux babillages des poupons qui se déplacent librement.

Il y a des règles pour chaque sport, et chacune existe pour une raison précise. Par Les règles du jeu, les 3 à 6 ans sont conviés à une expérience collective avec des personnes âgées.

Exemples d’ateliers :

Mon cœur est un tambour initiera le jeune public aux rythmes et au mouvement en jouant avec des percussions. En 45 minutes, une histoire sera inventée, et chaque enfant aura un rôle à sa mesure. Cet atelier est adapté pour être présenté à deux groupes d’âge : 0 à 2 ans et 4 à 6 ans.

Les 3 à 6 ans découvriront de nouveaux mots tout en se faisant conter des histoires inconnues qui éveilleront leur imagination avec Contes d’ici et d’ailleurs.

Prix : Par personne (enfant ou adulte, taxes incluses) : spectacles : 9 $, ateliers : 5 $.

Infos : 514 872-7727 ou consultez la programmation détaillée (lieu, âge visé, durée) et faites vite (vraiment vite!) pour réserver vos billets : les ateliers/spectacles affichent rapidement « complet ».