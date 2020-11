Une famille et une araignée géante Photo : Référence Design

J'avais une peur « contrôlée » avant de visiter cette exposition...J'en suis ressortie avec une grande fascination et une façon différente de les voir, ces araignées mal perçues qui portent souvent des étiquettes qui ne leur conviennent pas. À découvrir pour les apprivoiser!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Les araignées : de la peur à la fascination

Où : Centre des sciences de Montréal, 2, rue de la Commune Ouest, Montréal

Quand : Jusqu’au 2 septembre 2019, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, les samedis et dimanches de 10 h à 17 h

Pour qui : Les familles curieuses qui veulent vaincre leur crainte des araignées!

Description : Selon le dernier recensement, on compte plus de 48 000 espèces d’araignées dans le monde. Qu’elles soient minuscules ou de gigantesques goliaths, elles ont huit pattes, un corps en deux parties, pas d’ailes ni d’antennes; elles ne sont donc pas des insectes, mais des arachnides.

En déambulant dans la salle d’exposition, on découvre leurs habitats, leur croissance qui se fait par la mue (d’ailleurs, on voit plusieurs de ces enveloppes qu’elles laissent derrière elles), leurs façons de se camoufler (elles sont partout!), leurs mœurs de reproduction (certains sont spectaculaires), leurs toiles et les différents types de soie qu’elles fabriquent selon l’utilité qu’elles en feront. Malgré leur venin qui tue leurs proies afin qu’elles se nourrissent, elles ne sont pas (à part pour quelques espèces) dangereuses pour l’humain (nous ne les intéressons pas).

Mon avis : Cette exposition, dont j’ai beaucoup apprécié la mise en scène, m’a permis de détruire plusieurs mythes. Les sept zones sont intéressantes, particulièrement celle qui nous permet de comprendre comment les araignées, par leurs sens, découvrent le monde; elles ne sont pas poilues pour rien! Juste avant la sortie, on constate l’influence des araignées dans différentes cultures, et on nous donne aussi un aperçu des recherches scientifiques actuelles.

+ : Plusieurs kiosques interactifs plairont aux personnes plus actives qui ont besoin de toucher et de comprendre par l’action, dont ceux-ci :

Contrôlez votre peur en pénétrant dans une caverne et en laissant des araignées marcher sur votre corps. Même si c’est virtuel, ça donne des frissons!;

Marchez sur un plancher rempli d’araignées en mouvement et faites-les se déplacer selon vos pas;

Apprenez la danse de séduction de l’araignée-paon mâle qui lui permet de contourner les desseins de la femelle et de se reproduire sans se faire dévorer. Mais attention : il faut faire les bons mouvements, sinon gare à votre vie!

Véritable mygale en liberté Photo : Ève Christian

À noter :

Parmi les espèces vivantes, on trouve la dolomède, qui marche sur l’eau et capture des petits poissons, l’araignée-gladiateur, qui tend un piège à ses proies en leur lançant un filet de soie, et quelques espèces de mygales, dont un « bébé » goliath qui n’a pas atteint sa taille d’adulte de 28-30 cm.

On peut aussi voir plusieurs dizaines d’espèces naturalisées, dont la tarentule, qui n’est pas, contrairement à la croyance populaire, un synonyme de mygale : c’est une araignée qu’on trouve dans la région italienne de Tarente.

Cette exposition, qui fascinera jeunes et moins jeunes, a été créée par l’Australian Museum, mais le Centre des sciences l’a adaptée à la saveur québécoise.

Prix : (achat de billets) :