Le passage vers l'adolescence peut être source d'anxiété. Mais il est temps aussi d'en profiter pour inculquer à vos enfants quelques bons gestes en vue d'instaurer une hygiène de vie positive. Voici donc 4 façons d'aider les préadolescents à être moins anxieux.

1. Favoriser les activités qui activent la production d’ocytocine

L’ocytocine est un neurotransmetteur qui favorise l’empathie, le sentiment de satisfaction et le bien-être, et qui… réduit le stress. Voici des exemples de gestes et d’actions qui activent la sécrétion de cette hormone : les mots doux, les caresses, les contacts tendres, le sentiment de se sentir écouté et compris, le contact avec l’eau chaude, les plaisirs partagés, une ambiance chaleureuse, etc.

2. Les laisser exprimer leurs émotions

Quand ils expriment leurs émotions, les préadolescents comprennent un peu mieux ce qui se passe en eux et peuvent trouver chez leurs amis ou leur famille du réconfort. Aussi, identifier une émotion procure un apaisement physique et diminue l’anxiété.

3. Les inciter à bouger pour se calmer

Se dépenser est important! Faire de l’activité physique pendant une vingtaine de minutes permet au corps de libérer des endorphines, une hormone qui a un effet sur le stress. Encouragez vos enfants à jouer dehors, à faire du sport et à bouger le plus souvent possible.

4. Limiter les écrans, particulièrement avant le dodo

Les deux heures précédant le sommeil devraient être « sans écran ». Ce geste aidera le préadolescent à mieux dormir, ce qui pourrait avoir un effet positif sur son état anxieux. Le cerveau a besoin d’une pause; il est souvent surstimulé à longueur de journée. Il n’y a qu’avant le dodo où tout cesse et, là, face à ce vide, il ressassera le stress de la journée.

